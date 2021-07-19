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【中概股風暴】逾3000億元中資科技股份未來3個月解禁、引新一輪拋售？　快手再創上市低

股市 11:11 2021/07/19

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本港科技股沽壓未完 未來3個月逾3100億中資科技股解禁或引來另一輪拋售潮

本港科技股持續弱勢，投資者近期不斷減持科技股。隨著內地加強反壟斷監管，有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood 旗下旗艦基金ARK Innovation ETF（美：ARKK） 將中概股的權重由2月份最高8%降至上周不足1%。彭博報道，未來3個月將有近400億美元（約3120億港元）科技股股份解禁，不排除引來新一輪拋售潮。

ARKK 今年大幅削減中概股持股，減持騰訊 （00700） 、百度 （09888） 、貝殼找房 （美：BEKE）、虎牙（美：HUYA）等股份。另外，北水也不斷沽貨，在7月5日北水走資高達109億元，騰訊、美團 （03690） 、小米 （01810） 本月見最大淨流出。。除了一綫科技股，京東健康 （06618） 、網易 （09999） 、金山軟件 （03888） 亦成為大手沽貨對象。

根據彭博數據，未來3個月將有價值387億美元中概科技股解禁，涉及35隻股份，或增加市場波動性，不排除引來新一輪拋售潮。解禁股份中，涉及騰訊、美團股份，另外也包括快手 （01024） 、携程 （09961） 、聯易融科技 （09959） 、醫渡科技 （02158） 等IPO禁售股份。

快手今早再創上市低位，低見142.1元，最新報144.8元，跌4%，成交4.6億元。

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Tesla與大型科技股關聯性下降　全因比特幣？

編輯：吳敏芳

新經濟股 港股 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 減持 中國概念股 Cathie Wood 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999）

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