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【恒大股價】銀行申請凍結恒大財產、恒大批濫用訴訟前保全行為　恒大全日跌16%（第二版）

當炒股 16:11 2021/07/19

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恒大周一（19日）傳出銀行申請凍結其財產的消息。

中國恒大 （03333） 早前宣佈，將討論特別派息計畫，引發上周股價反彈，但恒大周一（19日）傳出銀行申請凍結其財產的消息，恒大系股價全數走低。中國恒大午後跌幅加劇，全日跌16.2%，收報8.21元，成交9.7億元，其他恒大系內股份都跌逾一成。

恒大物業 （06666） 半日跌6.2%，其後跌幅擴大，全日跌13.4%，收報6.73元，創歷史新低。恒大汽車 （00708） 跌19.1%，低見15.9元，創逾6個月新低。恒騰 （00136） 全日跌11.8%，報4.05元。

另外，華置 （00127） 跌4.2%，收報4.2元。

據江蘇省無錫市中級人民法院裁定書內容表示，廣發銀行申請凍結被申請人宜興市恒譽置業有限公司、恒大地產集團有限公司銀行存款人民幣1.32億元，或查封、扣押其他等值財產。

恒大回應有關消息稱，宜興市恒譽置業有限公司為公司旗下項目公司，與廣發銀行宜興支行項目貸款1.32億到期日為明年3月27日。恒大表示，對於廣發銀行濫用訴訟前保全的行為，公司將依法起訴。

法院裁定書內容。（來源﹕天眼查）

據天眼查資料，法院在裁定書內表示，經審查認為，申請人廣發銀行宜興支行以情況緊急，不立即申請保全將會使其合法權益受到「難以彌補的損害」為由，向法院申請訴前財產保全符合法律規定。裁判結果為涷結恒大地產集團及恒譽置業等財產。

恒大否認出售旗下項目資產予萬科、中國金茂，詳見﹕【下一頁】

另外，外電報道指，恒大美元債周一續跌，據彭博數據，截至早上9時，恒大2022年到期的9.5%債券，每1美元面值下跌2.6美分至81.8美分，創7月6日以來的最大跌幅。恒大2025年到期的8.75%債券，每1美元面值則下跌2.8美分至62.1美分。

恒大上周四（15日）收市後發公告，稱將於7月27日舉行董事會會議，以討論特別派息計畫。恒大周五（16日）逆市高開7.2%，開報9.59元，盤中一度高見10.22元，下午收報9.8元。

（第二版新增﹕恒大回應）

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編輯﹕賴奕羚

港股 傳統經濟股 債券 恒大物業（06666） 派息 恒大 中國恒大（03333） 恒大汽車（00708）
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