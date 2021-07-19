【恒大股價】銀行申請凍結恒大財產　中國恒大跌5%、恒大物業跌3%

▲ 恒大系股價周一（19日）全數走低。

外電報道，恒大 （03333） 早前宣佈，將討論特別派息計畫，但恒大周一（19日）傳出銀行申請凍結其財產的消息，恒大系股價全數走低。

外電周一早上引述無錫市中級人民法院裁定書內容表示，廣發銀行申請凍結被申請人宜興市恒譽置業有限公司、恒大地產集團有限公司銀行存款人民幣1.32億元，或查封、扣押其他等值財產。

截至今早10時51分，中國恒大跌5.3%，報9.28元，成交額達1.59億。恒大物業 （06666） 跌3.6%，現報7.49元，成交額達7750萬元。恒大汽車 （00708） 一度跌逾一成，低見16.7元，創1個月新低，現報19.32元，跌2.9%，成交近2.52億元。

恒大否認出售旗下項目資產予萬科、中國金茂，詳見﹕【下一頁】

另外，外電報道指，恒大美元債周一續跌，據彭博數據，截至早上9時，恒大2022年到期的9.5%債券，每1美元面值下跌2.6美分至81.8美分，創7月6日以來的最大跌幅。恒大2025年到期的8.75%債券，每1美元面值則下跌2.8美分至62.1美分。

恒大上周四（15日）收市後發公告，稱將於7月27日舉行董事會會議，以討論特別派息計畫。恒大周五（16日）逆市高開7.2%，開報9.59元，盤中一度高見10.22元，下午收報9.8元。

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編輯﹕賴奕羚