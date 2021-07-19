【港股市況】恒生指數跌近600點　美團挫5%、小米逆市穩（不斷更新）

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【中概股風暴】逾3100億元中資科技股份未來3個月解禁、引新一輪拋售？ 快手再創上市低
美股上周五下跌，道指跌299點，港股周一承接低開逾200點，恒生指數低開218點，開報27786點。恒生科技指數跌0.9%，報8383點。美團 （03690） 跌2%；阿里巴巴 （09988） 、滙豐 （00005） 跌逾1%；三巽 （06611） 首掛開報4.76元，較招股價高0.2%。
財經日誌︰
焦點新聞︰
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即市走勢︰
【11：08】半新股百得利 （06909） 股價升近19%，高見6.82元創上市後新高。
【11：01】港股跌勢略為喘定，恒指最新跌約520點，報27484點，今早曾低見27397點；科指跌2.2%，報7447點。
【10：58】恒大 （03333） 傳出銀行申請凍結其財產的消息，恒大跌半成；恒大物業 （06666） 、恒大汽車 （00708） 跌逾3%。恒騰 （00136） 跌逾6%。
【10：58】金斯瑞生物科技 （01548） 股價逆市升近6%，破頂高見42.8元。
【10：47】上海浦東發佈互聯網不正當競爭案例，涉阿里巴巴 （09988） 的支付寶、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 的大眾點評、百度 （09888） 等公司，美團、百度跌4%；騰訊、阿里巴巴跌逾2%。
【10：39】心動公司 （02400） 逆市升逾4%，高見71.5元。
【10：35】祖龍娛樂 （09990） 跌勢未止，股價跌逾6%，破底低見11.36元。
【10：34】恒大系股價走低 中國恒大跌5%、恒大汽車跌8%
【10：30】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾3%。
【10：29】丘鈦 （01478） 跌逾14%，低見14.34元。
【10：28】佳兆業健康 （00876） 逆市升逾四成，破頂高見0.28元。
【10：25】港股跌近600點，跌至27400點水平。科指跌2.6%，報7419點。
【10：24】美團 （03690） 跌幅擴大至半成，低見276元。
【10：19】大市跌逾500點，反向ETF上升，其中FI二南方恒指 （07500） 升逾4%，高見4.536元。
【10：13】復星醫藥 （02196） 逆市升4%，破頂高見67.75元。
【10：01】港股跌穿27500點水平，報27474點，跌520點。
【10：00】東岳 （00189） 股價逆市升一成，高見12.7元。
【09：53】贛鋒鋰業彈升6% 21.8億元收購阿根廷鋰鹽湖
【09：51】友邦 （01299） 跌3%，低見93.05元；滙豐 （00005） 跌近3%，低見42.4元。
【09：50】快手 （01024） 跌逾4%，低見143.2元創上市後新低。
【09：47】大市跌幅擴大至500點。美團 （03690） 跌4%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%
【09：44】丘鈦 （01478） 挫逾11%，低見14.34元。丘鈦下修今年攝像頭模組的出貨目標，由按年增長不低於30%調整為不低於25%。
【盈喜】丘鈦科技料半年純利增長40%至60% 惟下調全年攝像頭模組出貨增長目標至25%
【09：42】恒大系下跌，恒大 （03333） 跌逾3%；恒大物業 （06666） 跌逾2%；恒大汽車 （00708） 跌一成。另外，恒騰 （00136） 跌5%。
【09：42】OPEC+達增產協議 油價料受壓 中石油跌近2%
【09：41】B&D （01780） 逆市升49%，高見1.55元。
【09：38】ATM下挫，其中美團 （03690） 跌3%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%。另一方面，小米 （01810） 逆市靠穩升0.2%。
【09：37】大市早段跌幅擴大至400點，跌至27600點水平。
【09：30】創維 （00751） 逆市升逾2%，高見2.42元。創維公布，建議分拆間接非全資附屬公司創維電器業務於深圳創業板獨立上市。
【09：27】IMAX CHINA （01970） 發盈喜，股價升一成，開報12.18元。
【09：25】康希諾生物 （06185） 發盈喜，股價高開近半成，開報330元。康希諾預告上半年純利為9億至10.5億元人民幣，實現扭虧為盈。
【國產疫苗】康希諾預告上半年扭虧為盈 賺9億至10.5億人幣
【09：20】恒生指數低開218點，開報27786點。恒生科技指數跌0.9%，報8383點。美團 （03690） 跌2%；阿里巴巴 （09988） 、滙豐 （00005） 跌逾1%；三巽 （06611） 首掛開報4.76元，較招股價高0.2%。
【09：14】期指開報27707點，跌313點或1.1%。
【08：50】三巽控股 （06611） 今日首掛，上周五於耀才暗盤收報4.78元，較招股價4.75元高0.6%。
【08：41】恒指黑期跌約405點，報27691點；道指期貨報34380點，跌183點。
【08：20】滿地科技折讓13%配股 淨籌780萬元
【08：03】康臣葯業與附屬上海藥明訂戰略合作協議
【07：45】IMAX CHINA中期虧轉盈 料賺1900萬至2000萬美元
【07：45】港股ADR收報27758點，跌245點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報43.03元，跌0.72元或1.6%；騰訊 （00700） ADR折合報555.16元，跌8.84元或1.6%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】美股上周五下跌。美國6月份零售銷售數據由跌轉升，但高通脹帶來消費壓力，密歇根大學7月消費者信心指數終值創5個月低。加上疫情反彈以及中美關係恐再度緊張，拖累美股跌幅擴大，道指上周五收市挫299點，報34687點；納指跌115點，報14427點；標指跌32點，報4327點。
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責任編輯︰梁浩碩