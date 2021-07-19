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熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數低開218點　美團跌2%、阿里巴巴跌逾1%（不斷更新）

股市 09:44 2021/07/19

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港股市況不斷更新

美股上周五下跌，道指跌299點，港股周一承接低開逾200點，恒生指數低開218點，開報27786點。恒生科技指數跌0.9%，報8383點。美團 （03690） 跌2%；阿里巴巴 （09988） 、滙豐 （00005） 跌逾1%；三巽 （06611） 首掛開報4.76元，較招股價高0.2%。

財經日誌︰

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焦點新聞︰

【獨家專訪】滙豐劉紹文：中港新經濟股「轉角指標」浮現　料今季中後期轉勢　宜新舊經濟股齊配置

【阿里巴巴股價】阿里巴巴神秘大戶第三度搬大貨來港　季季來港沽貨？

即市走勢︰

【09：42】恒大系下跌，恒大 （03333） 跌逾3%；恒大物業 （06666） 跌逾2%；恒大汽車 （00708） 跌一成。另外，恒騰 （00136） 跌5%。

【09：42】OPEC+達增產協議　油價料受壓　中石油跌近2%

【09：41】B&D （01780） 逆市升49%，高見1.55元。

【09：38】ATM下挫，其中美團 （03690） 跌3%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%。另一方面，小米 （01810） 逆市靠穩升0.2%。

【09：37】大市早段跌幅擴大至400點，跌至27600點水平。

【09：30】創維 （00751） 逆市升逾2%，高見2.42元。創維公布，建議分拆間接非全資附屬公司創維電器業務於深圳創業板獨立上市。

【09：27】IMAX CHINA  （01970）  發盈喜，股價升一成，開報12.18元。

【09：25】康希諾生物 （06185） 發盈喜，股價高開近半成，開報330元。康希諾預告上半年純利為9億至10.5億元人民幣，實現扭虧為盈。

【國產疫苗】康希諾預告上半年扭虧為盈 賺9億至10.5億人幣

【09：20】恒生指數低開218點，開報27786點。恒生科技指數跌0.9%，報8383點。美團 （03690） 跌2%；阿里巴巴 （09988） 、滙豐 （00005） 跌逾1%；三巽 （06611） 首掛開報4.76元，較招股價高0.2%。

【新股IPO】三巽集團首掛　一手帳面賺10元

【09：14】期指開報27707點，跌313點或1.1%。

【08：50】三巽控股 （06611） 今日首掛，上周五於耀才暗盤收報4.78元，較招股價4.75元高0.6%。

【新股IPO】三巽6611暗盤　一手帳面賺30元

【08：41】恒指黑期跌約405點，報27691點；道指期貨報34380點，跌183點。

【08：20】滿地科技折讓13%配股　淨籌780萬元

【08：03】康臣葯業與附屬上海藥明訂戰略合作協議

【07：45】IMAX CHINA中期虧轉盈　料賺1900萬至2000萬美元

【07：45】港股ADR收報27758點，跌245點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報43.03元，跌0.72元或1.6%；騰訊 （00700） ADR折合報555.16元，跌8.84元或1.6%。

更多ADR及中概股收市︰

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    +3
    +2

【07：30】美股上周五下跌。美國6月份零售銷售數據由跌轉升，但高通脹帶來消費壓力，密歇根大學7月消費者信心指數終值創5個月低。加上疫情反彈以及中美關係恐再度緊張，拖累美股跌幅擴大，道指上周五收市挫299點，報34687點；納指跌115點，報14427點；標指跌32點，報4327點。

【開市9點半】銀債明日開賣1手全期賺息1050元　MPF去年回報逾12%全球第一

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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