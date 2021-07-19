【港股夜期+ADR】港股ADR中概股恐慌未完　夜期再瀉270點　北水走資近18億（不斷更新）

恒指用了一周，由27300水平升上28000點，不過，僅用1日夜期重回27200點水平，夜期暫跌230點，港股ADR跌幅較大，騰訊ADR及阿里美股低港2%，中概股全綫下跌，投資界普遍已認為科技股已跌得夠深，不過仍未止跌，騰訊音樂跌3%，報11.34美元，由今年高位即老虎基金爆倉前高見32.25美元，至今累跌65%，市值194億美元，PE僅30倍。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 41.73 -2.4% 百度美股 170.59 -1.1% 騰訊ADR 539.83 -1.8% 阿里巴巴美股 198.44 -2.1% 網易美股 172.99 -0.7% 京東美股 283.92 -2.0%

憂慮疫情，港股隨外圍下跌，周一跌514點，收報27489點，成交1429億元。北水今日淨流出17.8億元，美團 （03690） 、騰訊控股 （00700） 分別錄淨沽12.9億元、12.1億元，但轉吸電訊股，中國移動 （00941） 獲買入2.8億元，中國電信 （00728） 獲淨買入2.42億元。外圍股市表現續差，夜期續跌61點，低水82點。

北水資金流向：

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焦點股：多圖講解重點消息及財經日誌

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【22：41】夜期跌270點

【22：00】夜期瀉230點

【19：33】夜期跌161點

【18：29】北水淨流出17.8億元，美團 （03690） 、騰訊控股 （00700） 分別錄淨沽12.9億元、12.1億元，北水轉吸電訊股，中國移動 （00941） 獲買入2.8億元，中國電信 （00728） 獲淨買入2.42億元。

【16：10】恒生指數收報27489點，跌514點，成交1429億元。恒生科技指數跌2.4%，報7431點。恒大系挫，其中中國恒大 （03333） 跌逾16%破底；恒大汽車 （00708） 跌19%；中電信 （00728） 逆市升6%，中興 （00763） 升逾4%，兩股齊齊破頂。

【16：00】恒生指數U盤前跌510點，報27493點。

【15：44】恒大汽車 （00708） 尾市跌兩成，低見15.92元。

【15：29】港股尾市跌約475點，報27530點；科指跌2.5%，報7426點。

【15：20】美固科技 （08349） 升兩成，高見4.6元。

【15：15】恒大集團表示，江蘇省公司旗下項目公司宜興市恆譽置業有限公司與廣發銀行宜興支行項目貸款1.32億到期日為2022年3月27日。對於宜興支行濫用訴訟前保全的行為，將依法起訴。恒大 （03333） 最新跌逾14%，報8.36元，曾低見8.12元。

【15：02】上證全日微跌0.01%；深證升0.4%；創業板指升0.5%。

【14：48】大市跌近500點，防守性強的公用股逆市向好，中電 （00002） 、煤氣 （03333） 、電能 （00006） 升0.2%。

【14：36】B&D （01780） 午後中途停牌，停牌前股價升近1.8倍，報2.86元，破頂高見2.9元，為升幅最大股份。

【14：32】恒大 （03333） 、恒大汽車 （00708） 分別跌15%；恒騰 （00136） 跌逾11%；恒大物業 （06666） 跌近一成。

【14：27】恒指最新跌約475點，報27529點；科指跌2.4%，報7435點。

【14：26】恒大 （03333） 午後愈跌愈有，股價最新跌14%，破底低見8.41元，成交達4.8億元。＿

【14：17】耀高 （01796） 午後升逾七成，破頂高見1.2元。

【14：06】中電信 （00728） 升幅擴大至逾6%，破頂高見3.19元；中移動 （00941） 升逾1%；聯通 （00762） 升近3%。大摩稱中電信為行業首選，維持中電信「增持」評級，目標價3.8元。

【13：45】恒大 （03333） 跌12%，破底低見8.61元。

【13：24】高盛首多時代天使 （06699） 中性評級，目標價408元，時代天使逆市升逾9%，高見458.2元。

【13：12】恒大 （03333） 跌幅擴大至一成，破底低見8.72元。

【13：06】小米 （01810） 午後逆市升0.7%，美團 （03690） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%。

【13：02】恒大 （03333） 、恒大汽車 （00708） 跌逾9%；恒大物業 （06666） 跌逾6%；恒騰 （00136） 跌逾11%

【13：00】恒指午後初段跌約450點；科指跌2%。

【12：39】大自然家居 （02083） 公布午後停牌，停牌前報1.45元，升18.9%，成交1044.7萬元。

【12：34】澳門第二季幸運博彩毛收入按季升7.4%

【12：34】快手CCASS倉位異動 或部署達800億配股？

【12：08】恒大香港高層陳奮涉企圖強姦案 獲准保釋月底再訊

【12：07】百度Apollo Rototaxi落地廣州 試營運自動駕駛的士服務

【12：00】恒生指數半日跌446點，報27558點，成交836億元。恒生科技指數跌2.1%，報7456點。恒大系挫，其中恒大 （03333） 跌逾7%；美團 （03690） 跌逾4%；三大中資電訊股逆市造好，中電信 （00728） 破頂升半成。

【11：44】三大中資電訊股逆市造好，中電信 （00728） 升逾4%，破頂高見3.13元；聯通 （00762） 升逾3%；中移動 （00941） 升逾1%。

【11：44】京東健康獲大和上調投資評級 看好半年收入增長理想、股價逆市升4%

【11：42】恒生指數中午收市前跌約465點，報27539點；科指跌2.1%，報7453點。

【11：30】內地股市個別發展，上證跌0.3%；深證跌近0.1%；創業板指升0.4%。

【11：23】大摩料美團第二季non-GAAP虧損擴大降目標價5% 美團股價曾挫逾半成

【11：18】中興 （00763） 股價逆市升逾3%，破頂高見26.75元。

【11：08】半新股百得利 （06909） 股價升近19%，高見6.82元創上市後新高。

【11：01】港股跌勢略為喘定，恒指最新跌約520點，報27484點，今早曾低見27397點；科指跌2.2%，報7447點。

【10：58】恒大 （03333） 傳出銀行申請凍結其財產的消息，恒大跌半成；恒大物業 （06666） 、恒大汽車 （00708） 跌逾3%。恒騰 （00136） 跌逾6%。

【10：58】金斯瑞生物科技 （01548） 股價逆市升近6%，破頂高見42.8元。

【10：47】上海浦東發佈互聯網不正當競爭案例，涉阿里巴巴 （09988） 的支付寶、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 的大眾點評、百度 （09888） 等公司，美團、百度跌4%；騰訊、阿里巴巴跌逾2%。

【百度股價】上海法院發布十宗互網不當競爭企業 百度跌逾4%

【10：39】心動公司 （02400） 逆市升逾4%，高見71.5元。

【10：35】祖龍娛樂 （09990） 跌勢未止，股價跌逾6%，破底低見11.36元。

【10：34】恒大系股價走低 中國恒大跌5%、恒大汽車跌8%

【10：30】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾3%。

【10：29】丘鈦 （01478） 跌逾14%，低見14.34元。

【10：28】佳兆業健康 （00876） 逆市升逾四成，破頂高見0.28元。

【10：25】港股跌近600點，跌至27400點水平。科指跌2.6%，報7419點。

【10：24】美團 （03690） 跌幅擴大至半成，低見276元。

【10：19】大市跌逾500點，反向ETF上升，其中FI二南方恒指 （07500） 升逾4%，高見4.536元。

【10：13】復星醫藥 （02196） 逆市升4%，破頂高見67.75元。

【10：01】港股跌穿27500點水平，報27474點，跌520點。

【10：00】東岳 （00189） 股價逆市升一成，高見12.7元。

【09：53】贛鋒鋰業彈升6% 21.8億元收購阿根廷鋰鹽湖

【09：51】友邦 （01299） 跌3%，低見93.05元；滙豐 （00005） 跌近3%，低見42.4元。

【09：50】快手 （01024） 跌逾4%，低見143.2元創上市後新低。

【09：47】大市跌幅擴大至500點。美團 （03690） 跌4%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%

【09：44】丘鈦 （01478） 挫逾11%，低見14.34元。丘鈦下修今年攝像頭模組的出貨目標，由按年增長不低於30%調整為不低於25%。

【盈喜】丘鈦科技料半年純利增長40%至60% 惟下調全年攝像頭模組出貨增長目標至25%

【09：42】恒大系下跌，恒大 （03333） 跌逾3%；恒大物業 （06666） 跌逾2%；恒大汽車 （00708） 跌一成。另外，恒騰 （00136） 跌5%。

【09：42】OPEC+達增產協議 油價料受壓 中石油跌近2%

【09：41】B&D （01780） 逆市升49%，高見1.55元。

【09：38】ATM下挫，其中美團 （03690） 跌3%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%。另一方面，小米 （01810） 逆市靠穩升0.2%。

【09：37】大市早段跌幅擴大至400點，跌至27600點水平。

【09：30】創維 （00751） 逆市升逾2%，高見2.42元。創維公布，建議分拆間接非全資附屬公司創維電器業務於深圳創業板獨立上市。

【09：27】IMAX CHINA （01970） 發盈喜，股價升一成，開報12.18元。

【09：25】康希諾生物 （06185） 發盈喜，股價高開近半成，開報330元。康希諾預告上半年純利為9億至10.5億元人民幣，實現扭虧為盈。

【國產疫苗】康希諾預告上半年扭虧為盈 賺9億至10.5億人幣

【09：20】恒生指數低開218點，開報27786點。恒生科技指數跌0.9%，報8383點。美團 （03690） 跌2%；阿里巴巴 （09988） 、滙豐 （00005） 跌逾1%；三巽 （06611） 首掛開報4.76元，較招股價高0.2%。

【新股IPO】三巽集團首掛 一手帳面賺10元

【09：14】期指開報27707點，跌313點或1.1%。

【08：50】三巽控股 （06611） 今日首掛，上周五於耀才暗盤收報4.78元，較招股價4.75元高0.6%。

【新股IPO】三巽6611暗盤 一手帳面賺30元

【08：41】恒指黑期跌約405點，報27691點；道指期貨報34380點，跌183點。

【08：20】滿地科技折讓13%配股 淨籌780萬元

【08：03】康臣葯業與附屬上海藥明訂戰略合作協議

【07：45】IMAX CHINA中期虧轉盈 料賺1900萬至2000萬美元

【07：45】港股ADR收報27758點，跌245點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報43.03元，跌0.72元或1.6%；騰訊 （00700） ADR折合報555.16元，跌8.84元或1.6%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美股上周五下跌。美國6月份零售銷售數據由跌轉升，但高通脹帶來消費壓力，密歇根大學7月消費者信心指數終值創5個月低。加上疫情反彈以及中美關係恐再度緊張，拖累美股跌幅擴大，道指上周五收市挫299點，報34687點；納指跌115點，報14427點；標指跌32點，報4327點。

【開市9點半】銀債明日開賣1手全期賺息1050元 MPF去年回報逾12%全球第一

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責任編輯︰梁浩碩