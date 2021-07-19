【開市9點半】銀債明日開賣1手全期賺息1050元　MPF去年回報逾12%全球第一

（1）銀債周二開賣，保證年回報3.5厘，全期3年，每手賺息1050元，輝立證券企業融資經理陳英傑建議，申購15手至20手。參考去年銀債最多獲發14手，遠較這兩年iBond僅分3手為多，以去年分派數量14手為例，3年可賺息共1.47萬元，專家有4大建議。

此外，夜期上周五跌240點，美股道指跌299點或0.9%，納指跌0.8%，市場憂慮美國消費信心受高通脹影響，港科技股ADR齊跌，港股今日恐低開，市場繼續圍繞美國通脹問題解讀。

即睇開市9點半重點：

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【銀色債券】長者買銀債保本賺息 認購前留意專家4大建議

【銀色債券】券商派錢送藍籌股 搶銀債長者新客（不斷更新）

（2）石油出口國組織及其盟友增產，供應增加恐怕令油價下跌，亦令重磅油價受壓，拖累大市，不過，亦有分析指，達成協議反映油國仍關注油價表現，必要時或重新限制產量，不過這看法有點奇怪。

【油價】OPEC+達增產協議 油價料受壓

（3）對於科技股後市，滙豐劉紹文用3指標分析，分別是納指轉強、環球資金轉買增長股，以及北水重臨，期望第三季中後期會轉勢，新經濟股大跌，估值亦回落至合理水平。

【獨家專訪】滙豐劉紹文：中港新經濟股「轉角指標」浮現 料今季中後期轉勢 宜新舊經濟股齊配置

（4）阿里巴巴股價近期曾升穿220元，但好快又回到200元水平。偶有出現的好消息，未必推得升股價，但大戶沽貨動向，則非常關鍵。

【阿里巴巴股價】阿里巴巴神秘大戶第三度搬大貨來港 季季來港沽貨？

（5）美股本周繼續業績期，美股近期新高後，再推升股市的動力就落在業績身上。

【美股焦點】美股迎業績高峰期 本周緊盯Netflix、Intel業績 周五公布7月Markit製造業PMI

（6）已一排消失在大家視線的大家保險，來自安邦的重組，若中國保險保障基金悉售股權，則反映踏入最後一步是國資退場，不過，中國保險保障基金原本出資200億元人幣，退場則以底價336億元拍賣，危中有機。

【安邦重組】中國保險保障基金擬悉售大家保險股權、底價336億人幣 京東有份競購

（7）比亞迪的刀片電池，聲稱比三元鋰電池更加安全，厚度僅13.5毫米，長度可達2米，能否提振股價？

【比亞迪1211】比亞迪：全系純電動車已換裝刀片電池 正積極擴張產能

（8）張忠謀以逾90歲之齡，近期仍不斷發聲。

【台積電TSMC】台積電張忠謀：各國自建芯片供應鏈代價高昂 斥巨資也未必能自給自足

（9）香港強積金制度令投資者全年總回報達12.4%，全球第一，應該不少人all in股票基金。

【MPF】去年MPF回報錄逾12% 表現全球排第一

上周五港股ADR及美股收市情況：

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記者：譚志偉