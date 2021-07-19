【ET開市直擊】美股 vs 港股 風險誰更高 同場加映：港交所買賣策略

港股炒股不炒市，美國「收水」只聞樓梯響，買港股vs買美股，投資者投資哪個市場勝算更高？另外，港交所受利好消息刺激再度成為市場焦點，買賣策略如何？

華晉證券資產管理有限公司資總監馮宏遠今早9時於《ET開市直擊》為你分析。

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