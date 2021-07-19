【ET開市直擊】美股 vs 港股 風險誰更高 同場加映：港交所買賣策略 股市 06:30 2021/07/19 分享： 港股炒股不炒市，美國「收水」只聞樓梯響，買港股vs買美股，投資者投資哪個市場勝算更高？另外，港交所受利好消息刺激再度成為市場焦點，買賣策略如何？ 華晉證券資產管理有限公司資總監馮宏遠今早9時於《ET開市直擊》為你分析。 有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。 登入財經台：https://video.hket.com/srvv023/財經台 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【派息撤限】滙豐短期難成高息股 先寄望下月季績公布 今日 【派息撤限】滙豐短期難成高息股 先寄望下月季績公布 【ET開市直擊】二萬八得而復失 哪些版塊要小心（歡迎留言問股） 2021/07/16 【ET開市直擊】二萬八得而復失 哪些版塊要小心（歡迎留言問股） 【ET開市直擊】物管盈喜潮 捧世茂服務 2021/07/16 【ET開市直擊】物管盈喜潮 捧世茂服務 【ET開市直擊】內地公布Q2經濟數據 對港股走勢何啟示？（歡迎留言問股） 2021/07/15 【ET開市直擊】內地公布Q2經濟數據 對港股走勢何啟示？（歡迎留言問股） 【ET開市直擊】啤酒消費增 入市華潤啤酒飲勝 2021/07/15 【ET開市直擊】啤酒消費增 入市華潤啤酒飲勝 香港交易及結算所有限公司 財富及資產管理 炒股不炒市 美國 股票 港股 美股