【收購資產】遠洋集團夥瑞喜創投斥40億人幣　收購重慶紅星美凱龍70%股權

▲ 遠洋集團夥瑞喜再斥40億人幣 收購重慶紅星美凱龍70%股權

遠洋集團 （03377） 再度接手紅星美凱龍 （01528） 的資產。遠洋集團宣布，與合資夥伴瑞喜創投透過成立持股各佔一半的合資公司，收購紅星美凱龍旗下91個內地物業項目。瑞喜創投及合資公司的全資附屬公司天津遠璞，已就天津遠璞向紅星美凱龍控股以對價40億元（人民幣，下同），收購重慶紅星美凱龍70%股權訂立收購框架協議。

紅星美凱龍以23億人幣出售多間物流公司，予遠洋集團附屬公司，看【下一頁】

重慶紅星美凱龍主要於中國從事房地產項目開發及相關業務，包括物業管理業務，涉及91個項目，住宅建築面積達2017.1萬平方米，商業建築面積625.2萬平方米。截至去年12底止，除稅前溢利按年增19.1%至24.26億元，除稅後溢利增20.6%至18.11億元。

天津遠璞已完成收購重慶紅星美凱龍的18%股權，並預期分別於7月30日、8月10日及2021年1月10日分階段完成收購餘下的22%、11%及19%股權。

同時，遠洋集團視乎天津遠璞的資金情況，於認購事項完成後10個工作日內，向天津遠璞提供一筆不多於20億元的股東投入。

遠洋集團指，重慶紅星美凱龍的物業項目品質優良， 與集團的主營業務一致，於物業項目運營方面擁有完善的管理制度及 專業的團隊。另外，紅星美凱龍控股於商業及住宅房地產行業具有良好的聲譽。 集團透過合資公司間接投資目標公司，將促進集團與紅星美凱龍控股之間的戰略合作，為未來的潛在業務合作鋪路。

瑞喜創投專注於從事另類資產管理的專業機構，業務範圍包括不動產投資、私募股權投資、結構化投資、戰略與創新投資。遠洋集團持有公司49%權益，Huamao Focus Limited及Leading Bright Investment Limited則分別佔25.5%權益。

相關文章：【蘇寧賣股】蘇寧易購披露最新入股股東架構 阿里巴巴為最大合伙人

【賣資產】紅星美凱龍陷資金問題？傳以200億人幣出售紅星地產予遠洋資本

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯：袁諾曦