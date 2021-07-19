【新股IPO】「印度支付寶」Paytm最快年內上市　5個Paytm等於一個螞蟻？

▲ 截至今年3月底，Paytm合共有3.33億名用戶。

近年印度新股市場接腫迎來巨企上市，首季新股上市宗數更逼近去年全年數量，當中「印度支付寶」Paytm最快於年內上市，計劃集資約30億美元（約234億港元），有望成為印度目前以來最大規模的IPO。Paytm的股東包括軟銀集團（日：9984）、螞蟻集團及「股神」巴菲特（Warren Buffett）投資旗艦巴郡。

據報，Paytm是次尋求200億至250億美元（約1550億至1938億港元）估值，較上一輪估值160億美元估值高40%至50%。相比螞蟻集團，雖然去年上市觸礁後估值被削至1200億美元，遠較Paytm的上市估值高。

Paytm去年全年GMV達4200億元

從用戶規模計，Paytm目前擁有2000萬名商業伙伴合作。據招股書初步顯示，截至今年3月底，公司合共有3.33億名用戶，商品交易總額（GMV）達4萬億元盧比（約4198億港元），預料2026年網上消費GMV達3000億美元。

截至今年3月底止，集團全年總收入達318.6億元盧比（約33.2億港元）按年跌10%；全年虧損達170億元盧比（約17.7億港元），去年同期虧擴約30億港元。

據去年螞蟻集團上載的招股書顯示，支付寶APP年度活躍用戶數目逾10億；截至去年6月底止12個月，於中國總支付交易規模達118萬億元人民幣。

安永：印度今季IPO持續熾熱

安永印度合伙人Sandip Khetan認為，印度首季資本市場氣氛十分熱烈，不少海外及本地公司皆準備在印度進行上市，料今季IPO市場將持續熾熱。

另外，印度食品配送獨角獸Zomato已截止招股，並於本月27日掛牌。據外電報道指，公司擬上限定價，集資約938億盧比（約13億美元）。值得留意的是，螞蟻集團均有份投資Zomato及Paytm。

去年，復星醫藥 （02196） 旗下子公司Gland Pharma亦於印度成功上市，集資逾8億美元（約68億港元），成為去年最大型的醫療新股上市。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】 獨角獸相繼計劃在印度上市 印度IPO市場前景如何？

【新股IPO】外賣獨角獸Zomato今起招股 集資約101億元 螞蟻、Naspers有份投資

【新股IPO】印度最大電子支付平台Paytm計劃在印度上市 集資約234億元

記者：謝卓榮