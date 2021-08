【訪問】法國區塊鏈初創公司﹕ 公有鏈項目能避免科技遭巨型科企收購、壟斷

近期大型科企屢被捲入反壟斷風波,法國區塊鏈初創公司Arianee聯合創辦人Luc Jodet接受本報訪問時表示,以虛擬貨幣形式發展科技項目,能保障科技不被某些大型科企壟斷,其優勢勝於股本集資。他亦指,此類項目在公有區塊鏈(或稱「公有鏈」)上運作,能確保其財政獨立。

Arianee主要使用區塊鏈技術,為奢侈品市場上出售的產品提供電子證明。Luc Jodet指,區塊鏈技術能夠追蹤奢侈品來源,他舉例表示,若一隻手錶曾被知名人士出席公開場合時配戴,即使是同一款手錶,其收藏價值亦大有不同,增加辨識奢侈品價值的難度。因此,Arianee與不同品牌合作,為旗下產品配備數字護照。

數字護照能夠證明物品的持有人身份。另外,在出售時,該證書亦能夠轉讓給另一位持有者,所有資訊均被儲存在區塊鏈上。

公有鏈及私有鏈 兩者大有不同

區塊鏈技術應用主要分為幾個層面,分別為開放予大眾的公有區塊鏈,以及私有區塊鏈。Luc Jodet指,Arianee跟其他奢侈品行業使用區塊鏈技術的項目不同,部分奢侈品公司,例如LV母企LVMH目前項目為私有鏈項目,但Arianee在公有鏈上運行,若公司其後不幸倒閉,早前所發行的數字護照仍會存在,但私有鏈則未能做到這點。

▲ 公有鏈、私有鏈及聯盟鏈比較。(來源﹕Binance Academy)

另外,有別於科技初創企業的公司架構,Arianee能做到財政獨立,主要因為Arianee的營運結構十分特殊。Luc Jodet指,Arianee分為兩部分,一部分是由股權支持的私人初創企業Arianee,負責提供額外服務予企業,例如指導它們如何使用Arianee項目。另一部分則屬於非盈利性質、透過區塊鏈運作的項目,後者的營運收入悉數來自在虛擬貨幣交易所發行的虛擬貨幣Aria,發行數量固定在2億枚,且不被任何中心化機構操控,其營運及財政均完全獨立於前者。

Luc Jodet指,當用戶想使用Arianee的技術,提供奢侈品的電子證明予它們的客戶時,他們需把實體貨幣或虛擬貨幣兌換成Aria,Aria貨幣的流動性本身能獨力支撐項目的運作,並不需要透過成立公司的形式進行集資。

▲ LV母企LVMH目前亦有成立區塊鏈項目,不過Luc Jodet表示,LVMH的項目較為聚焦於追溯產品的供應鏈源頭,而Arianee主要面向顧客。

▲ Luc Jodet表示,對於一個項目來說,維持其代幣的流動性比起價格的波動更重要。

比較上述集資方式及私人公司常用的股本集資,Luc Jodet認為﹕

"Our tech for Arianee is open source, and open access. And the issue is if you take the equity --- it will not be open source and open access, and that means it could be something that actually be sold tomorrow to larger, you know --- to an Amazon or Facebook, to a larger company......"

「Arianee在公有鏈上運作,是開放予大眾的科技,能夠供用戶任意使用,但私人公司的科技項目有一日或會落入巨型科企手中,公司隨時可以把這些科技出售予亞瑪遜(美﹕AMZN)或Facebook(美﹕FB)。」