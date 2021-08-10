【訪問】法國區塊鏈初創公司﹕ 公有鏈項目能避免科技遭巨型科企收購、壟斷

▲ Arianee主要使用區塊鏈技術，為奢侈品市場上出售的產品提供電子證明。

近期大型科企屢被捲入反壟斷風波，法國區塊鏈初創公司Arianee聯合創辦人Luc Jodet接受本報訪問時表示，以虛擬貨幣形式發展科技項目，能保障科技不被某些大型科企壟斷，其優勢勝於股本集資。他亦指，此類項目在公有區塊鏈（或稱「公有鏈」）上運作，能確保其財政獨立。

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Arianee主要使用區塊鏈技術，為奢侈品市場上出售的產品提供電子證明。Luc Jodet指，區塊鏈技術能夠追蹤奢侈品來源，他舉例表示，若一隻手錶曾被知名人士出席公開場合時配戴，即使是同一款手錶，其收藏價值亦大有不同，增加辨識奢侈品價值的難度。因此，Arianee與不同品牌合作，為旗下產品配備數字護照。

數字護照能夠證明物品的持有人身份。另外，在出售時，該證書亦能夠轉讓給另一位持有者，所有資訊均被儲存在區塊鏈上。

公有鏈及私有鏈 兩者大有不同

區塊鏈技術應用主要分為幾個層面，分別為開放予大眾的公有區塊鏈，以及私有區塊鏈。Luc Jodet指，Arianee跟其他奢侈品行業使用區塊鏈技術的項目不同，部分奢侈品公司，例如LV母企LVMH目前項目為私有鏈項目，但Arianee在公有鏈上運行，若公司其後不幸倒閉，早前所發行的數字護照仍會存在，但私有鏈則未能做到這點。

▲ 公有鏈、私有鏈及聯盟鏈比較。（來源﹕Binance Academy）

另外，有別於科技初創企業的公司架構，Arianee能做到財政獨立，主要因為Arianee的營運結構十分特殊。Luc Jodet指，Arianee分為兩部分，一部分是由股權支持的私人初創企業Arianee，負責提供額外服務予企業，例如指導它們如何使用Arianee項目。另一部分則屬於非盈利性質、透過區塊鏈運作的項目，後者的營運收入悉數來自在虛擬貨幣交易所發行的虛擬貨幣Aria，發行數量固定在2億枚，且不被任何中心化機構操控，其營運及財政均完全獨立於前者。

Luc Jodet指，當用戶想使用Arianee的技術，提供奢侈品的電子證明予它們的客戶時，他們需把實體貨幣或虛擬貨幣兌換成Aria，Aria貨幣的流動性本身能獨力支撐項目的運作，並不需要透過成立公司的形式進行集資。

▲ LV母企LVMH目前亦有成立區塊鏈項目，不過Luc Jodet表示，LVMH的項目較為聚焦於追溯產品的供應鏈源頭，而Arianee主要面向顧客。

▲ Luc Jodet表示，對於一個項目來說，維持其代幣的流動性比起價格的波動更重要。

比較上述集資方式及私人公司常用的股本集資，Luc Jodet認為﹕

"Our tech for Arianee is open source, and open access. And the issue is if you take the equity --- it will not be open source and open access, and that means it could be something that actually be sold tomorrow to larger, you know --- to an Amazon or Facebook, to a larger company......" 「Arianee在公有鏈上運作，是開放予大眾的科技，能夠供用戶任意使用，但私人公司的科技項目有一日或會落入巨型科企手中，公司隨時可以把這些科技出售予亞瑪遜（美﹕AMZN）或Facebook（美﹕FB）。」

至於比較兩類公有鏈及私有鏈兩類區塊鏈項目，他認為，兩者為互補關係，各自對應不同面向的需求，因此並非競爭關係。

▲ 法國區塊鏈初創公司Arianee聯合創辦人Luc Jodet。

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編輯﹕賴奕羚