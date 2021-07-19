【大行看法】富瑞：科網股估值便宜但欠缺催化劑 等第四季展望2022年

▲ 富瑞亞太區互聯網及媒體行業研究部董事總經理莊耀鴻認為，雖然現時互聯網股份估值便宜，但尚未有催化劑可帶動股價上升。

科網股股價自高位大幅回落後，至今難以突破。富瑞星級分析師、亞太區互聯網及媒體行業研究部董事總經理莊耀鴻接受《經濟日報》專訪稱，即使現時互聯網股份估值便宜，但未來數月市場仍存憂慮，板塊若要反彈，或需等到10月、11月，看2022年的故事。

互聯網企業8月進入業績期，但莊耀鴻認為未必能推升股價，投資者在未來數月對反壟斷尚有疑問，同時因第二季為遊戲淡季，加上電商企業在社區團購大力投資，科企下月公布的業績恐難有驚喜。真正要看互聯網股票，應等到第四季展望2022年，料市場對明年看法較為正面，因進入投資周期第二年企業基本面應有所改善，同時經過一年政策收緊，科企將重新聚焦業務，屆時互聯網板塊或有望反彈。

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相比整個板塊的回升，莊耀鴻稱，下半年事件驅動股價的可能性更大，例如7月底在上海舉辦的China Joy將提供遊戲行業的展望。短期而言，他看好嗶哩嗶哩 （09626） 暑假用戶數可達全年峰值，市場亦期待騰訊 （00700） 的《英雄聯盟手遊》、網易 （09999） 的《暗黑破壞神︰不朽》手遊測試。用戶增長潛力則在明年扮演更重要角色，除龍頭騰訊、阿里巴巴 （00700） 外，嗶哩嗶哩、京東 （09618） 、美團 （03690） 的用戶增長尚有很大空間。

科網巨頭方面，莊耀鴻認為阿里巴巴「估值好便宜」，但投資者觀望「淘寶買菜」、「淘寶特價版」、Lazada等新業務的投資成果。另一科網股美團目前在外賣、本地生活、社區團購都處於領先地位，市場願意給予其高估值，若美團能最快走出虧損、規模效應較競爭對手更快顯現，將成為其股價向上的催化劑。

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監管風暴年內席捲中國互聯網行業，科企進入監管新時代，內地在反壟斷、金融科技、網絡安全、海外上市等領域均推出新規。莊耀鴻稱，「（監管）這樣東西在過去20年是沒有見過的，是新的經營環境，目的是希望整個行業更健康發展，我們不覺得會消失。」他續指，整個互聯網行業、資本市場應該要重新調整對板塊的預期。

至於資本市場何時能夠完成預期調整，莊耀鴻表示仍需要時間，資本市場以往沒有遇過類似情況，其次在新的大環境下，互聯網的估值應該如何，需要時間才能看到合理價值（fair price performance），不會一時三刻就知道監管的影響有幾大。他認為，2021年是政策大年，隨着反壟斷等新規發布，互聯網企業及資本市場對政策逐漸了解，相信關鍵政策會在今年基本出爐，明年會更加聚焦互聯網公司在新政策環境下如何執行。

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編輯：陳健婷