【獨家專訪】滙豐劉紹文：中港新經濟股「轉角指標」浮現　料今季中後期轉勢　宜新舊經濟股齊配置

▲ 滙豐金融服務亞洲投資策略主管劉紹文接受專訪時表示，監管風波料短期仍會困擾，但中港新經濟股的「轉角指標」已見蹤影。

內地接連加強科企監管，由反壟斷蔓延至數據安全、境外上市審查等。滙豐金融服務亞洲投資策略主管劉紹文接受專訪時表示，監管風波料短期仍會困擾，但中港新經濟股的「轉角指標」已見蹤影，包括納指轉強、環球資金轉買增長股，以及北水重臨，期望第三季中後期會轉勢，而目前環球股市估值仍然合理。

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劉紹文指出，目前市場流動性倍多於金融海嘯時期，收水預計歷時數年及有序發生，隨資金成本不斷下調，科技股估值將不斷調升，而新經濟股自2月跑輸傳統經濟股近兩成，大幅調整後，估值已回落至合理水平。

他指，隨着中國經濟復甦，可以繼續同時配置新舊經濟股，但未完全到「貪新忘舊」階段，隨疫情影響漸散，亦看好服務需求復甦，國內旅遊、物業管理、消費等板塊都會受惠。

展望下半年港股市場，劉紹文指要分三部分看︰一、是新經濟股，當外圍消化通脹和收水的憂慮，內地監管明朗化，第三季中後期有望跟升；二、是中資舊經濟股，其中內銀須讓利實體經濟，內險新業務價值部分倒退，故整體估值雖不貴，短期欠催化劑下，較為看淡；三、是本地經濟股，包括本港地產和銀行股，增長憂慮較中資舊經濟股為少，估值和股息率亦吸引，如通關及香港經濟繼續復甦，看好其續有上行空間。

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收水及縮表對股市影響短暫

對於通脹走勢及儲局加息步伐，劉紹文指，該行預計儲局到年底才提及減買債計劃，明年逐步退市，並於2023年中加息0.25厘，全年共加0.5厘。但他稱，收水、甚至縮表對股市的影響都相當短暫，市場下跌主要由於經濟放緩。

他指，量寬退場需要「三部曲」，回顧上次退市，儲局於2013年12月減少買債，2014年10月停止買債，直至2015年12月才正式加息，故目前距離加息還有「好長的路。以年計，做一步睇清楚，無事先夠膽行多步」。同時，量寬引發的流動性不會完全流向實體經濟，反而對民間投資產生擠出效應，令通脹不致推高。

該行預計，通脹明年會回落至2%水平，10年期美債息年底更會跌至1厘。

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記者：區嘉俊