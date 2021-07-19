▲ 【台積電TSMC】台積電張忠謀：各國自建芯片供應鏈代價高昂 斥巨資也未必能自給自足

中美貿易戰爆發以及全球芯片短缺下，中國、美國、日本等均呼籲國內芯片製造自主。全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC，台：2330）創辦人張忠謀則警告，世界各國政府建立國內晶片供應鏈的努力可能會推高成本，同時仍無法實現自給自足。

張忠謀以台灣特使身份出席亞太經合組織領導人會議時稱，過去幾十年的自由貿易極大推動半導體技術的發展，更複雜的技術導致供應鏈移向海外，如果試圖開倒車，成本將上升，技術發展會放緩。

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張忠謀沒有點名任何特定國家，但表示即使花費數千億美元且耕耘多年，各國政府可能還是無法建成自給自足的晶片供應鏈。

張忠謀開創半導體行業的代工商業模式，帶領台積電成為全球晶圓代工龍頭，全球芯片生產高度集中在台灣。但近年各國推動芯片生產本地化，美國拜登政府提議一項520億美元的法案用於促進本地芯片生產和增強半導體研發能力；歐盟計劃到2030年芯片產量增加一倍，至少達到世界供應量的20%；中國國家主席習近平任命副總理劉鶴負責領導第三代晶片研發和製造項目，減少對台積電和其他外國芯片公司的依賴。

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台積電近年加速海外設廠步伐，包括在美國亞利桑那州建造一座價值120億美元的工廠、計劃擴大南京工廠，以及在日本建設一座特別技術工廠。儘管如此，張忠謀表示舊方式仍然是滿足全球消費者需求的最佳方式。

張忠謀續指，為一些事關國家安全的應用建立國內自給自足的晶片供應鏈的確是謹慎做法。但是，面對私營部門的大量需求，最好還是保持基於自由貿易體系的芯片供應鏈。

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編輯：陳健婷