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【美股焦點】美股迎業績高峰期　本周緊盯Netflix、Intel業績　周五公布7月Markit製造業PMI

股市 21:28 2021/07/18

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美股迎業績高峰期　本周緊盯Netflix、Intel業績　周五公布7月Markit製造業PMI

美股踏入業績高峰期，本周重點業績包括IBM、Netflix、Coca Cola、Intel等，分別於當地時間周一盤後、周二盤後、周三盤前及周四盤後公布。數據宜重點關注周五（23日）公布的7月Markit美國製造業PMI。

OPEC+達增產協議，油價料受壓，看【下一頁】

CFRA首席投資策略師Sam Stovall表示，預計標普500指數成分股第二季盈利增長或達66%以上，同時，投資者或認為該季為盈利周期的高峰，由於預期未來季度難以超越，若上季表現達標，料會鎖定部分利潤。

不過，The Leuthold Group首席投資策略師James Paulsen認為，美國10年期國債仍是後市最大的關注點，又指債息持續下跌令投資者感到恐慌，尤其是股票投資者。由於較低的利率對科技股和成長股有利，故最近長債息下降仍被看好。但收益率繼續走低，與通脹數據背道而馳，或反映經濟增長不如市場預期，另一原因或擔心高通脹，儲局或較預期早「收水」。
　　
至於美國基建方案進度，共和民主參議員同恴1.2億美元的基建方案，但當中5,790億美元新開支仍未有共識，兩黨將於本周討論如何支付，而共和黨人已拒絕以提升企業或個人稅抵銷。

另外，石油輸出國組織及盟國（OPEC+）達成增產共識，打破了沙特阿拉伯和阿聯酋之間的僵局，增產消息預期不利油價。據協議指，由下月起產能將每日增加40萬桶，逐步淘汰每天減產580萬桶的限額，直到明年9月，具體情況取決於市場情況。同時，明年5月開始，俄羅斯、阿聯酋、伊拉克、科威特、沙特的產量將會上調。

相關文章：【美國經濟】美國密歇根大學7月消費者信心指數 再遜預期

【美國經濟】美國6月零售銷售按月升0.6%　好過預期

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯：袁諾曦

經濟 通脹 PMI 股票

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