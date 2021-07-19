【油價】OPEC+達增產協議　油價料受壓　中石油跌近2%

石油出口國組織及其盟友（OPEC+）部長據報已經初步達成協議，並同意於12月前逐步提高石油產量，並將協議延長至2022年底，惟細節尚未達成一致。增產消息不利油價。

紐約8月期油上周五（16日）收報每桶71.81美元，升16美仙或0.22%；布蘭特9月期油收報每桶73.59美元，升12美仙或0.16%。

中石油 （00857） 周一低開3.33元，跌1.2%，截至9時40分，現報3.31元，跌1.7%，創1個月新低；中海油 （00883） 跌1.9%，報7.96元，創3個月新低；中石化 （00386） 跌1.6%，現報3.68元。

據外電引述一名OPEC成員國人士指，石油出口國組織的主要產油國已就逐步提高石油產量直至2021年12月，並將整體協議延長至2022年底達成，但一些細節尚未達成一致。

因疫情影響導致石油需求下降，石油輸出國組織去年同意一度大幅減產石油量，低至近1000萬桶/日，並逐漸將減產幅度降至約580萬桶/日。

近期油價攀升近兩年半高位，OPEC+此前計劃在8月至12月期間，進一步每日減少200萬桶產量。

本月初OPEC+試圖就新的產量政策達成一致，惟沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國（UAE）之間出現分歧。上周阿聯酋能源部長貞在一份聲明表示，尚未與OPEC及盟友組成的OPEC+聯盟達成妥協。

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記者：謝卓榮