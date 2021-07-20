【東京奧運】13歲少女自學滑板 成英國最年輕選手

日本東京奧運周五（23日）開幕，各國選手陣容成為外界關注焦點。東京奧運新增項目滑板賽事中，上周剛滿13歲的布朗靠自學滑板，佔據世界排名第3之位，獲英國挑選出戰東京奧運，成為英國有史以來最年輕的夏季奧運會選手。

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布朗（Sky Brown）父親斯圖（Stu）是英國人，但在青少年時期遷居美國，媽媽Mieko則是日本人。布朗在日本宮崎縣出生，她童年一半的時間留於日本，另一半時間則在美國成長。

布朗8歲時參加Vans美國公開賽，成為史上最年輕選手。她2018年再度參賽，獲得頭10名的佳績。布朗亦曾與夥伴JT Church合作，於美國電視舞蹈節目《Dancing with the Stars: Juniors》中摘冠。

Sky Brown個人生活照

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布朗最初僅在YouTube上自學滑板技巧，去年曾在訓練期間跌傷，導致頭骨、手腕及手部骨折。布朗的生日是7月12日，意味著她剛年滿13歲不久就參加奧運，有望成為過去85年來最年輕得獎者。

布朗之外，英國今次另一位參與滑板項目的女將，為年僅14歲的馬丁（Bombette Martin），她更是世界上首個完成frontside 540滑板動作的女選手。

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1932年，年僅11歲的柯萊奇（Cecilia Colledge）代表英國，出戰美國紐約冬季奧運花樣滑冰項目。若東京奧運未因疫情推遲並趕在布朗生日前舉行比賽，布朗或能打破紀錄成英國史上最年輕奧運選手。

另外，滑板亦是東京奧運新增5項比賽之一。比賽分為男子公園、男子街頭、女子公園和女子街頭4個小項目，布朗將會出戰女子公園賽項。公園比賽要求選手在於碗池場地內做出花式、高難度的滑行等動作，而街頭比賽則要求選手在欄杆、樓梯、長凳、斜坡等多種常見街道場景中，進行包括高空降落等各種高難度動作。評委將根據選手動作難度、流暢程度、創意等評分。

東京奧運新增其他4項比賽包括，棒壘球、運動攀登、衝浪及空手道。

責任編輯：李俊儀