  • 25°C
香港時間 : 2021720日 (二) 10:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】13歲少女自學滑板 成英國最年輕選手

環球社會熱點 09:05 2021/07/20

分享：

日本東京奧運周五（23日）開幕，各國選手陣容成為外界關注焦點。東京奧運新增項目滑板賽事中，上周剛滿13歲的布朗靠自學滑板，佔據世界排名第3之位，獲英國挑選出戰東京奧運，成為英國有史以來最年輕的夏季奧運會選手。

烏干達東京奧運舉重運動員失蹤 遺字條稱想留在日本（第二版） 【下一頁】

布朗（Sky Brown）父親斯圖（Stu）是英國人，但在青少年時期遷居美國，媽媽Mieko則是日本人。布朗在日本宮崎縣出生，她童年一半的時間留於日本，另一半時間則在美國成長。

布朗8歲時參加Vans美國公開賽，成為史上最年輕選手。她2018年再度參賽，獲得頭10名的佳績。布朗亦曾與夥伴JT Church合作，於美國電視舞蹈節目《Dancing with the Stars: Juniors》中摘冠。

Sky Brown個人生活照

    點擊圖片放大
    +3
    +2

布朗最初僅在YouTube上自學滑板技巧，去年曾在訓練期間跌傷，導致頭骨、手腕及手部骨折。布朗的生日是7月12日，意味著她剛年滿13歲不久就參加奧運，有望成為過去85年來最年輕得獎者。

布朗之外，英國今次另一位參與滑板項目的女將，為年僅14歲的馬丁（Bombette Martin），她更是世界上首個完成frontside 540滑板動作的女選手。

東京奧運運動員要自己戴獎牌 禁止握手擁抱 【下一頁】

1932年，年僅11歲的柯萊奇（Cecilia Colledge）代表英國，出戰美國紐約冬季奧運花樣滑冰項目。若東京奧運未因疫情推遲並趕在布朗生日前舉行比賽，布朗或能打破紀錄成英國史上最年輕奧運選手。

另外，滑板亦是東京奧運新增5項比賽之一。比賽分為男子公園、男子街頭、女子公園和女子街頭4個小項目，布朗將會出戰女子公園賽項。公園比賽要求選手在於碗池場地內做出花式、高難度的滑行等動作，而街頭比賽則要求選手在欄杆、樓梯、長凳、斜坡等多種常見街道場景中，進行包括高空降落等各種高難度動作。評委將根據選手動作難度、流暢程度、創意等評分。

東京奧運新增其他4項比賽包括，棒壘球、運動攀登、衝浪及空手道。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【東京奧運】奧運村最少3人感染 證實為南非足球隊（第三版）
2021/07/18
【東京奧運】奧運村最少3人感染 證實為南非足球隊（第三版）
【東京奧運】選手村首現確診 共15人感染
2021/07/17
【東京奧運】選手村首現確診 共15人感染
【東京奧運】烏干達舉重運動員失蹤 遺字條稱想留在日本（第二版）
2021/07/17
【東京奧運】烏干達舉重運動員失蹤 遺字條稱想留在日本（第二版）
【東京奧運】開幕禮人數或大減 少於1000人
2021/07/15
【東京奧運】開幕禮人數或大減 少於1000人
【東京奧運】運動員要自己戴獎牌 禁止握手擁抱
2021/07/15
【東京奧運】運動員要自己戴獎牌 禁止握手擁抱

你可能感興趣

【東京奧運】奧運村最少3人感染 證實為南非足球隊（第三版）
22:42 2021/07/18
【東京奧運】奧運村最少3人感染 證實為南非足球隊（第三版）
【東京奧運】選手村首現確診 共15人感染
17:05 2021/07/17
【東京奧運】選手村首現確診 共15人感染
【東京奧運】烏干達舉重運動員失蹤 遺字條稱想留在日本（第二版）
14:47 2021/07/17
【東京奧運】烏干達舉重運動員失蹤 遺字條稱想留在日本（第二版）
運動員 運動 奧運會 滑板 英國 東京 日本 美國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月20日 時間10:00）

下一篇文章

Oppa危險過槍？北韓禁年輕人講南韓潮語
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國疫情】解封首日 各地夜店重開即人頭湧湧
【英國疫情】解封首日 各地夜店重開即人頭湧湧
【英國疫情】專家警告解封後 隨時日增20萬確診
【英國疫情】專家警告解封後 隨時日增20萬確診
《阿森一族》再現神預言 布蘭森上太空畫面幾乎一樣
《阿森一族》再現神預言 布蘭森上太空畫面幾乎一樣
新型冠狀肺炎全球疫情（07月20日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月20日 時間09:00）
西歐4國水災188人死 默克爾訪災區驚呼可怕（第二版）
西歐4國水災188人死 默克爾訪災區驚呼可怕（第二版）
新加坡單日確診創近1年新高 唱K群組擴大
新加坡單日確診創近1年新高 唱K群組擴大