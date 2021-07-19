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【英國王室】哈里梅根準備返英 英女王有得睇曾孫女

環球社會熱點 09:35 2021/07/19

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英媒指哈里梅根正準備帶女兒返回英國溫莎堡舉行洗禮，並讓英女王親自見證曾孫女受洗。

英國哈里王子與夫人梅根移居美國後，梅根上月於加州誕下愛女莉莉貝特。英媒報道，哈里及梅根正準備帶莉莉貝特返回英國洗禮，希望可在英國溫莎堡舉行，並讓英女王親自見證曾孫女受洗。

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哈里（Prince Harry）和梅根（Meghan Markle）的女兒莉莉貝特（Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor）上月4日出生，成為英女王第11位曾孫，在王室繼位順位排名第8。

瀏覽英國王室BB的洗禮照片

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《每日郵報》引述英國王室消息人士指，哈里已經向數人透露，他與梅根希望莉莉貝特能仿效長子阿奇（Archie），同在溫莎堡舉行洗禮，更願意等到情況允許才讓莉莉貝特受洗。

據悉，哈里本月初返英國為亡母戴安娜（Princess Diana）的雕像揭幕時，哈里及梅根已透露有意帶女兒返回英國。

戴安娜雕像揭幕 威廉哈里再聚首 【下一頁】

阿奇是在2個月大的時候，在溫莎堡教堂舉行私人形式洗禮，英女王當年並無出席阿奇洗禮。有別於威廉王子（Prince William）與夫人凱特（Kate）的做法，哈里及梅根選擇不公開阿奇洗禮過程與教父母身份，當時一度引起爭議。

責任編輯：鄭錦玲

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