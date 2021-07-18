【香港書展】書展「零食世界」人流旺　展商：銷情非常理想

港人不吝嗇於食品消費。香港書展首度同期舉辦零食世界，參展商普遍稱人流及銷情勝預期，有受訪者更是購買了超過千元零食，指場內優惠吸引。惟同場的「香港運動消閒博覽」表現相對均較遜色，展商指平均單價對比昔日略為下跌。

零食世界參展商「Uncle Mic Production」過往以網店為主，並沒有設實體店，是次首度參與實體展覽。其總監陳先生指，即使是閒日人流亦算不錯，對場內人流感滿意，更形容銷情非常好，「100元以下貨品，消費者基本上不用考慮就購買」。為了方便消費者付款，該展商更提供轉數快等付款方式，他指，有３分之１消費者均以電子支付工具付款。

▲ 參展商「Uncle Mic Production」總監陳先生指，對場內人流感滿意，更形容銷情非常好。

參展商「零食大王」亦是次首度參與實體展覽。其總監彭先生指，是次參展原意只為招收會員及增品牌曝光率，對銷情並沒有抱太大期望，怎料場內人流及銷情均比預期大為理想。他留意到，場內主要為家庭客，並主攻優惠貨，例如福袋於首２天已近乎售罄。

售賣貓山王榴槤食品的「帝一榴」負責人方小姐亦指，銷情比預期多１倍，估計是疫情緩和驅使更多人到訪書展，而是次美食區展位較集中亦有助帶動人流。另外，她認為市民也有釋放消費力，例如400元以上較高價的貨品亦有不少捧場客。

惟同場的「香港運動消閒博覽」表現相對均較遜色。售賣攝影器材的「麗確消費品」客戶服務經理梁新生指，今年銷售貨量以昔日參展時下跌1成，不少消費者較手緊，以往平均單價達$700至$800元，惟今年僅$200至$300。他相信，倘消費劵可更早派發，有助帶動銷情增加兩至三倍。

▲ ​​​​​​​「玩樂時刻遊戲有限公司」負責人甄炯雄指，雖然銷情比19年參展時錄1成增長，但仍然比目標低。

出售桌上遊戲的「玩樂時刻遊戲有限公司」負責人甄炯雄指，雖然銷情比19年參展時錄1成增長，但仍然比目標低。今年除了以「多買多平」策略外，亦引入更多外國新產品吸客。他認為入場市民消費者依然存在，而欠缺旅客的影響不算太大。

記者：蘇穎琪