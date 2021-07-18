【MPF】去年MPF回報錄逾12% 表現全球排第一

▲ 積金局主席劉麥嘉軒發表網誌指，MPF制度備受肯定，將多管齊下確立全面保障。

積金局主席劉麥嘉軒今日（7月18日）發表網誌，引述經濟合作暨發展組織（OECD）最新發表的2021年退休金報告《Pension Funds in Figures》，提及香港強積金制度去年錄得12.4%已扣除通脹的實質投資回報，在48個受調查的經濟體中排名第一，成績令人鼓舞。

不過，業界關注，下半年全球備受收水及加息陰霾所困擾，累股滙債甚波動，駿隆日前指，上半年MPF的升幅已收窄至5.1%，且預計今年全年整體回報恐僅得約6%至8%。打工仔促請當局，盡快履行承諾，把俗稱懶人基金的預設投資策略（DIS）減價，因局方曾指上述產品推出3年後檢討收費，大方向是把現行的0.95%費用向下調，可惜DIS面世快踏入4年，減價只聞樓梯響。

MPF總額1.22萬億破紀錄【下一頁】

此外，MPF專家、積金評級公司的最新統計，截至6月底MPF資產總額破紀錄至1.22萬億元。按平均開支比率升至1.45%計，基金無論賺蝕，供應商收入仍水漲船高，穩袋177億元。自信安於去年劈價以來，至今鮮有服務提供者再減費回饋供款人。駿隆亦料，及至數碼化平台eMPF於2025年全面啟用之前，相信市場難再減價。

因應近日一個有關香港中等收入僱員對退休生活的調查，有受訪者表示擔心退休準備不足。劉麥嘉軒表示，十分明白這類打工仔的心情。她指，強積金制度是本港多支柱退休保障框架的其中一根支柱，目的是為工作人口提供基本退休保障，但MPF必須與其他支柱相輔相成，才能為計劃成員提供更全面的退休保障。

她鼓勵計劃成員從以下三方面着手，進一步充實退休儲備，包括：（1）積極管理自己的強積金；（2）善用平均成本法，以發揮長時間滾存增值的效力，以爭取更多回報；（3）在強制性供款以外，進一步作自願性供款，為自己的未來壯大退休儲備。

積金局主席：積金易助減費【下一頁】

網誌並提及，鼓勵成員自願供款的可扣稅自願性供款措施（TVC），自2019年推出以來，廣受歡迎。在2020至21年度，總額共22.14億元，較對上一個年度增加5.08億元，增幅達30%，可見愈來愈多打工仔認同這理念。

劉麥嘉軒又指，當局正全力開展積金易平台（eMPF）構建工作，正是為提升制度整體效率而推行的重大舉措，亦是她任內主要工作目標之一，未來10年累計節省約300億元至400億元行政成本，且有助將來若取消MPF的對冲安排。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪