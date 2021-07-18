【銀色債券】長者買銀債保本賺息 認購前留意專家4大建議

▲ 銀債保證年息3.5厘，長揸3年每手穩賺1050元利息。

銀色債券於本周二（7月20日）開賣，專家建議60歲以上的長者，宜盡用閒資重注認購，市料俗稱長者iBond的定息產品認購反應將相當熱烈，更授盡享保本賺息4大錦囊，包括：（1）銀債保證年回報3.5厘，遠勝定期存款息率，捧場客持貨3年，每手（1萬元）穩袋至少1050元的利息收入。

銀行與券商齊推銀債認購優惠吸客，詳情可按下圖了解

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（2）銀債獲分配數量料遠較通脹掛鈎債券（iBond，04246）為多，因今年銀債的發行債加碼至240億元，在超低息環境下勢必遭搶購，相信政府最终把發行額增至300億元，才能滿足追息族所需。輝立證券企業融資經理陳英傑建議，申購15手至20手。參考去年銀債最多獲發14手，遠較這兩年iBond僅分3手為多。

（3）業界又提醒，手頭欠鬆動的老友記想大額申購也有計，大可趁眼下券商與銀行爆搶客戰時享盡着數，輝立是鮮有的經紀行提供借錢抽銀債，借5萬元或以下享零息及免按金；另有九成孖展安排，借1萬元或以上的孖展息為1.88厘。手緊客如欲谷大注碼，若早前又已抽中3手iBond，不妨趁債價現為103.65元，較面值100元高而套現轉買銀債，畢竟銀債保底息遠較iBond兩厘高，冀賺取更高回報。

（4）針對銀根充裕人士，要是手持閒資又乏出路，更應盡用限額以100萬元申請，博增加獲分配數量。基於眼下港股甚波動，港元定期存款息率又低處未算低，況且，上周五（16日）1個月港元拆息5連跌，乍現0.078厘低位，市料存息隨拆息走低而再跟減。

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盡管市面港元定存息率不乏4至5厘選擇，高息王更達8厘，牌面上撼贏銀債的3.5厘，但特惠息限制多，例如冠絕全城的8厘年息只是「谷針抽獎」的招數，名額僅100名，由小米（01810）牽頭的虛擬銀行天星（Airstar Bank）提供，以5萬元上限計，3個月可賺息1000元。至於大行的超高息，舉滙豐（HSBC）1個月港元定存5厘年息為例，須炒股才獲額外獎賞等附帶條件。同樣，東亞（00023）1個月港元短存也有5厘年息，惟以兩萬元封頂，期內只賺息約83元。此外，中銀香港（02388）及滙豐7天港元定存年息齊享4厘，恒生（00011）更達5厘，但齊須兑換指定外幣等額外要求，實際回報落袋恐打折。

至於半年港元定存的高息王是集友的0.8厘年息，一年港元定存最高息更僅得0.7厘，分別由騰訊（00700）、工銀亞洲及港交所（00388）有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），以及天星提供。

港元半年定存最高年息0.8厘【下一頁】

而新一批長者iBond把認購年歲由65歲下調至60歲，合資格申請人驟增60萬人、至總數200萬人，市料反應誓必旺丁又旺財。中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌曾預計，假如長者大額申請，料每人平均獲配10手至15手，遂建議申請20手到30手。致富證券董事暨證券業務主管郭家安則建議，抽10手至15手。

雖然銀債堪稱零風險的穩賺不賠工具，惟不設二手交易，不似iBond在港交所掛牌，可隨時買賣，銀絲族瞓身抽銀債前，最好先預留應急錢，量力而為下注。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪