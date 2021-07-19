【南韓疫情】連續13日增過千確診 驅逐艦8成人染疫（第二版）

南韓的新冠疫情持續惡化，南韓再連續2日增過千人確診新冠肺炎，已是南韓連續第12日的單日確診人數過千。南韓當局為阻新冠疫情擴散，宣布周一（19日）起全國禁止5人或以上聚會。南韓當局也證實，正在海外執行任務的南韓軍艦爆發疫情，累計68人確診。

（第二版更新軍艦及南韓周日染疫情況）

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南韓中央防疫對策本部周日（18日）宣布，南韓過去一日新增1,454宗確診個案，及有兩名新冠患者死亡。新增的1,402宗本土確診個案當中，首都圈佔68.4%、即959宗個案。周一（18日）宣布，周日新增1,252宗確診個案。

南韓已連續13日新增過千宗確診個案，目前累計近18萬人確診。首都圈以外地區疫情也轉趨惡化，自第4波疫情爆發以來，本土確診比例首次超過30%。由於7月及8月是旅遊旺季，確診數字或進一步增加。

為抑制第4波疫情擴散，南韓政府決定周一（19日）起，在全國範圍禁止5人或以上的私人聚會。首爾市、京畿道及仁川市的首都圈地區目前正實施限制，早午時段最多4人聚會，夜晚6點後僅限2人聚會，而大部分首都圈以外地區的聚會人數上限由4至8人不等。

但當局為免造成混亂，要求全國統一限聚人數。當局指統一人數有助減少跨區出行民眾因各地要求不一，而違反當地防疫規定的情況。

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另外，南韓聯合參謀本部周日表示，南韓海軍清海部隊文武大王號驅逐艦再增61人確診，累計有68宗確診個案。當局表示，軍方已委托衛生部門為全體300多名船員進行檢測。當局周一上午再確認179人染疫，累計247人受感染，佔整體船員8成，是次或為南韓軍方內部最嚴重集體感染事件。

由於軍艦內多數為密閉空間，通風換氣設備相連，所有軍人仍未接種疫苗，為避免進一步擴散，軍方決定派2架運輸機接艦員回國，料周二（20日）可以回到南韓。南韓軍方另派已完成新冠疫苗接種部隊，將驅逐艦駛回南韓。

責任編輯：李俊儀