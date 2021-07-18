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【HSBC滙豐】滙豐「大灣區青年就業計劃」首批新力軍入職　力拓大灣區人脈機遇

股市 21:48 2021/07/18

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新員工來自多間本地和海外大學，他們均表示，期望透過參與計劃，建立在大灣區的人脈網絡。

滙豐（00005）宣佈，早前透過「粵港澳大灣區青年就業計劃」下聘請的首批僱員，將於本周入職，在未來18個月，該批新僱員將常駐廣州和深圳，並分別在財富管理及個人銀行，以及工商金融業務等部門工作。

滙豐財富管理及個人銀行擬年底前增聘逾千人，詳見﹕【下一頁】

新員工來自多間本地和海外大學，他們均表示，期望透過參與計劃，建立在大灣區的人脈網絡，幫助拓展事業。

滙豐香港區行政總裁施穎茵與該批新員工見面時，鼓勵新員工要對自己有信心、持開放的態度勇於發問和嘗試，並指大灣區市場潛力龐大，將為個人和企業帶來豐富的發展機會，而且，滙豐未來5年將在亞洲投資超過60億美元，她表示，現時加入滙豐是「非常適合的時機」。

該行表示，透過上述計劃聘請的其他新員工，亦將於今年第三季陸續入職，他們將於環球銀行及資本市場、大灣區辦公室、以及其他支援部門展開在職培訓，了解滙豐在大灣區的業務策略。

計劃結束後 將協助員工尋找適當發展機會

政府今年1月推出「粵港澳大灣區青年就業計劃」，鼓勵香港年青人到大灣區內地城市工作，以及發展事業。滙豐今年年初表示，將提供100個職位，適合來自多個學科的大學畢業生。另外，滙豐亦指，計劃結束後，會協助員工在行內尋找適當的發展機會。

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編輯﹕賴奕羚

港股 畢業 就業 大學 傳統經濟股 金融 財富及資產管理 香港 廣州 大灣區

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