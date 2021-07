【銀行業】銀行業併購頻繁 「大到不能倒」的憂患

CNN Business上周五(16日)撰文提及銀行業壟斷情況日益嚴重,美國參議員沃倫(Elizabeth Warren)及布朗(Sherrod Brown)點名批評超大型銀行的經營模式損害市民利益及令小型銀行難以維持競爭力。根據麥格勞-希爾集團 (S&P Global)市場情報調查,擁有超過500億美元資產的銀行數量從2017年39間增加至2021上半年52間。

今年,PNC金融服務集團 (PNC Financial Services)收購西班牙金融集團美國分公司(BBVA USA Bancshares),一躍成為全美第五大(以資產計)銀行。同年還有數項類似計畫在商議階段。多間銀行合併收購,主要原因是金融政策整改,2018年政策放寬,受更多規管的系統重要性金融機構(Systemically Important Financial Institutions,SIFIs)定義從擁有500億美元或以上資產改為2500億美元或以上資產,令相關機構有更大M&A空間。政策修改後,目前SIFIs只包括摩根大通(JPMorgan Chase)、美國銀行(Bank of America)(BAC)、 美國富國銀行(Wells Fargo)、 花旗集團(Citigroup)、 美國合眾銀行(US Bancorp)、PNC金融服務集團 (PNC Financial Services)及Truist。預料銀行業合併收購將越來越多以提高運作效率及利用規模經濟(Economies of Scale)來節省成本。

如此多「大到不能倒」(Too Big to Fail)企業不利銀行業生態。2019年12月,沃倫曾聯合加西亞(Jesús García)擬定銀行合併審查現代化法案(Bank Merger Review Modernization Act),針對近況,或許有望再度被提出。另外,拜登(Joe Biden)於7月9日簽署了一份協議,推廣行內競爭以維持美國經濟環境健康,當中尤其著重科技及銀行業。

