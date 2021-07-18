【香港經濟】專家睇好港經濟增長 最樂觀料港次季GDP勁升8.9%

▲ 本月底政府將公布次季GDP預估，專家料升幅介乎4.9%至8.9%。

港府本月底（7月30日）將公布第2季本地生產總值（GDP）預估數字，專家對次季GDP預測呈大分歧，預期升幅將介乎4.9%到8.9%，但普遍料第2季經濟增長顯著，主要受惠低基數效應，及至第3季才見頂回落。至於對今年全年的GDP增長，業界也未有共識，預期漲幅將由4.4%至7.4%。

專家對港GDP預測數字，詳情可按下圖了解

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綜合5位名家的最新預測，對第2季GDP預測最進取是大新（02356）高級經濟師溫嘉煒，料勁彈8.9%；其次是信銀國際經濟師李業勤博士，料升8.3%。最保守是花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧，預計次季GDP按年僅升4.9%。

此外，黃栢寧更力排眾議，料第3季及末季經濟才加快增長，按季各自勁彈5.9%。

至於以全年來衡量，則以上商研究部主管林俊泓最悲觀，預計今年GDP只升4.4%，花旗的黃栢寧料升6.2%，最樂觀是大新的溫嘉煒，大膽預估勁升7.4%。

專家對港CPI預測數字，詳情可按下圖了解

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放眼較長線，對明年的GDP預測以黃栢寧最進取，他預期GDP將上漲4.5%，可是，華僑永亨經濟師李若凡最保守，料僅升2.5%，同樣溫嘉煒也預期只升2.4%。

此外，財政司司長陳茂波日前已預告，全年經濟增長預期將高於5.5%的上限預測。財爺曾於預算案時估計今年GDP升3.5%至5.5%。而360億元的電子消費券效益，料為本地生產總值約有0.7%提振作用。

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綜合分析指，本港經濟連續收縮6季後，首季GDP勁彈7.9%。而專家對次季GDP預測差異大，主因是對歐美經濟復甦帶動本港整體出口，疫後私人消費、以至投資等延後效應，估算呈分歧。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪