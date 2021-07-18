【輝瑞疫苗】以色列稱對Delta變種功效明顯降低

輝瑞稱研發的疫苗能有效對抗Delta變種，更準備申請加強劑的緊急使用授權。但主要接種輝瑞疫苗的以色列近期確診數字顯著上升，以色列總理表示輝瑞疫苗對Delta變種的功效明顯降低。

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以色列已有超過6成人口完成接種兩劑新冠疫苗。但以色列近期的疫情升溫，上周五（16日）錄得過千宗確診個案，為該國相隔近4個月以來再次錄得過千宗確診。

由於以色列在安息日期間僅進行3萬次檢測，上周六（17日）的單日確診數字回落至430宗。但確診陽性比率仍達1.47%，反映疫情尚未緩和。

以色列總理貝内特（Naftali Bennett）上周五與内閣官員召開會議商討疫情。貝内特表示現有疫苗對抗Delta變種的能力，或較大家預期更弱。

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貝内特表示以色列政府不清楚疫苗實際上有多大幫助，但相信疫苗的作用要小得多。貝内特更提及英美兩國近期的疫情嚴峻，指兩國都有採用輝瑞（Pfizer）疫苗，但仍遭Delta變種侵襲。

以色列政府表示自6月6日截至本月初，輝瑞疫苗（Pfizer）預防感染有效率降至64%，但預防新冠病毒引發住院及出現重症有效率仍有93%。

責任編輯：鄭錦玲