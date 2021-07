【美國通脹】《金融時報》分析：是什麼在推高美國通脹率？

英國《金融時報》上周三(14日)發表《價簽衝擊:是什麼在推高美國的通脹率? 》(Sticker shock: what is driving US inflation higher?)文章,歸納正在推動美國通脹率上升的因素,全文摘編如下:

美國勞工統計局公佈,上月的消費價格指數(CPI)較5月份上漲0.9%,較2020年6月上漲5.4%。即使剔除食品和能源等價格波動較大的項目,「核心」CPI的按年增幅也達到了4.5%的高度。

因素一:二手車

二手車價格飆升是上月通脹率上升的主要推動力。上月二手車價格較5月份​​上漲10.5%,較2020年6月上漲45%,這貢獻了CPI漲幅的三分之一。聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)多次援引二手車價格作為當前通脹飆升是暫時性的證據,尤其是在半導體短缺已對汽車生產造成嚴重干擾的情況下。他在上次貨幣政策會議後舉行的新聞發布會上說:「二手車價格正在上漲,這是求過於供造成的『完美風暴』,其年化增速驚人。但我們認為這樣的增長會停止,甚至隨著時間推移而發生逆轉。」鮑威爾還提醒投資者註意基數效應(Base Effect),由於在去年新冠疫情最嚴重時期經濟活動出現大幅下滑,基數效應將使按年增長顯得格外突出。

因素二:能源價格

隨著美國放鬆防疫限制措施,更多人重新開車,今年能源價格飆升。上月,能源價格較5月上漲1.5%,較去年6月上漲4.5%。6月的汽油價格按月上漲2.5%。在7月4日假期前夕,對汽油的單週需求達到創紀錄的高點,推動全國平均燃油價格達到每加侖約3.1美元,為近7年來最高水平,較去年同期上漲40%。大城市的油價更高,在加州,每加侖汽油的價格遠超4美元。對消費者來說,短期內汽油價格上漲壓力似乎不會緩解。在全球原油價格走高的背景下,燃油價格也在上漲。近幾周來,全球原油價格已超過每桶70美元,為2018年以來的最高水平。

因素三:旅遊

受惠封鎖措施放鬆,民航業和酒店業上調價格。 5月至6月,機票價格上漲了2.7%,酒店價格上漲了7.9%。自2020年6月以來,這兩個行業的增幅分別達到近25%和17%。汽車租賃價格也大幅上升,6月的價格按月上漲了5.2%。摩根士丹利(Morgan Stanley,美:MS)首席美國經濟學家澤特納(Ellen Zentner)說:「隨著這些價格上漲,現在酒店價格指數已遠遠高於疫情前水平,而機票價格指數仍有上漲空間。儘管對疫情敏感的價格上漲對整體CPI貢獻最終會減少,但仍有很大的貢獻空間。」

因素四:租金

經濟學家們擔心業主等價租金上漲,反映隱性租金變化。據傑富瑞集團(Jefferies Group LLC)首席經濟學家馬爾科夫斯卡(Aneta Markowska)分析,作為CPI中「最大、最棘手部分」,租金反映出通脹壓力開始擴大到對從疫情中復蘇最敏感的領域以外。

6月的租房價格較5月上漲了0.3%,與5月的按月漲幅持平,但與2020年6月相比,租房價格上漲了2.3%。馬爾科夫斯卡指:「由於對個人住房的調查每六個月才進行一次,CPI中的租金價格指數很難及時反映實際情況。最近的市場租金上漲表明,未來幾個月租金將繼續(或)大幅上漲。因此,即使二手車價格上漲出現逆轉給CPI帶來下行壓力,租金也將以相反的方向推動CPI。」

因素五:服務業

不是全部經濟部門都在推動價格上漲,上月價格下降的少數重要部門包括醫療費用和家居支出,但外出就餐的成本高出了很多,非家用食品較上月上漲了0.7%,較去年同期上漲了4.2%。凱投國際宏觀經濟諮詢公司(Capital Economics)的資深美國經濟學家安德魯·亨特(Andrew Hunt)說,這一增長「提供了明確的證據,表明勞動力嚴重短缺以及由此造成的休閒行業工資上漲壓力正在顯現。這兩種趨勢似乎會持續很長時間。」因此,經濟學家警告說,通脹可能比最初預期更持久,這種風險將越來越難以忽視。

