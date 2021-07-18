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【素食商機】Impossible Foods將推出植物雞塊　大豆蛋白、葵花籽油營造雞肉口感？

商業 18:40 2021/07/18

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Impossible Foods將會推出植物雞塊，但人造雞肉市場已有眾多供應者，包括圖中的Eat Just

植物肉的市場愈來愈大，但競爭亦漸趨激烈。Impossible Foods將會推出植物雞塊，但其競爭對手Beyond Meat已於上周開始銷售植物雞肉產品。

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彭博報道，Impossible Foods計劃今年秋季將會推出植物雞塊，但要在植物雞肉的市場爭一席之地並不容易。除了Beyond Meat外，植物雞肉的市場現時亦有不少老牌生產商。

Impossible Foods指，其植物雞塊將會以大豆蛋白及葵花籽油來複製雞塊的口感、油脂。不過，以往在植物香腸及漢堡，用於仿製肉類的血紅素，則未有用在將推出的植物雞塊。

Impossible Foods主席Dennis Woodside指，品牌一直嘗試增加零售產品的種類，而植物雞肉亦已經花一段時間研發。事實上，Impossible Foods持續透過供應植物肉至連鎖餐廳，擴闊客群，包括Burger King、Starbucks、國際大型超市亦是其客戶。據路透社早前報道，Impossible Foods現時估值逾100億美元，有傳即將在數月內上市。

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責任編輯：葉泳珊

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