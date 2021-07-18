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【氣候變化】碳排放知多少 一文了解基本概念

理財智慧 20:57 2021/07/18

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    中國是全球最大的碳排放國，上周五（16日）啟動全國碳排放權交易機制，全力爭取減少溫室氣體排放，以實現2030年前碳排放達到峰值及2060年前碳中和的目標。要明白此機制的影響，先要對碳市場有基礎認知。

什麼是碳排放權？

    碳排放，是人類生產經營活動過程中向外界排放溫室氣體（二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、全氟碳化物和六氟化硫等）的過程，被認為是導致全球變暖的主要原因之一。碳排放權指的是核證減排量（Certified Emission Reduction, CER），是碳交易市場的標的。配額總量由政府根據國際公約上承諾的減排目標制定，且應隨時間推移而逐步降低。配額來自政府免費發放或拍賣，以及在碳市場向其他企業或投資機構購買。

碳交易市場

    碳交易源自《聯合國氣候變化綱要公約》的補充文件《京都議定書》，目的為通過市場手段推動碳減排，目前世界各地運行的碳交易機制至少有17個，覆蓋地區的GDP總量佔全球40%。

    碳交易是把CER作為商品通過碳排放權交易系統買賣，碳排放權以每噸二氧化碳當量為計算單位，遵循「總量控制和交易原則」，即政府設定、控制總量和CER分配規則，企業可按照規定獲取配額，並根據自身減排情況決定在交易市場購買更多配額，或出售多餘配額。總量確定後，政府給控排機構（如企業）分配可交易的碳排放配額，可以免費發放，也可以拍賣。比如，電力公司和工廠等碳排放單位從政府手中獲得一年碳排放許可額度，如果這一年減少了碳排放，有多餘配額，就可以在交易市場出售；如果碳排放超過許可額度，也可以在交易市場購買需要的額度。

    根據《2020中國碳價調查》報告，中國2025年碳排放交易體系內碳配額價估計將持續上升到每噸71人民幣，市場規模達2,840億人民幣（約440億美元），為全球規模最大。中國碳交易體系的主體包括三部分：上海的全國碳排放權交易中心，武漢的碳配額登記系統，以及北京的全國溫室氣體資源減排管理和交易中心。首批入市的2,225家電力公司，年二氧化碳排放總量超過40億噸。

    國際能源署（IEA）數據顯示，這些企業佔全球化石燃料碳排放的七分之一。今後幾年石化、化工、建材、鋼鐵、有色金屬、造紙和國內航空等高耗能、高排放行業將被陸續納入碳交易體系。中國碳交易市場在上周五啟動首日碳排放配額掛牌交易成交量410.4萬噸，收盤價51.23元（7.91美元），與美國類似機制相仿；目前歐盟碳市場價位是每噸59-70美元，英國55-69美元。

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撰文 : 編輯 陳澤熙

配額 電力 碳中和 氣候暖化 中國

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