【樓價比較】新界西樓價破頂在即　年初至今哪個屋苑是升值王？

樓價持續高企，有望於下半年突破歷史新高，據中原地產公布，新界西樓價升幅顯著，新界西CCL_Mass最新報176.81點，按周升1.83%，升幅為近12周最大，與2018年7月176.99點的歷史高位相比，僅相差0.10%。

樓價升幅逾10%的新界西屋苑

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雖然新界西樓價升幅驚人，但非每個屋苑樓價皆升，據中原地產數據顯示，截至7月11日，在32個新界西CCL成分屋苑中，華景山莊、香港黃金海岸、浪翠園樓價均跌，跌幅介乎0.3%至2.5%。

樓價升幅少於10%的屋苑

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細看之下，有8個屋苑升幅錄得雙位數，其中荃威花園升幅最勁，1月初平均呎價報9,720.51元，7月11日則報11,803.8元，升約21%。不過，荃威花園屬於二綫屋苑，走勢未必有足夠指標作用，而十大藍籌屋苑之一的嘉湖山莊，升幅明顯，1月初平均呎價報10,653.19元，7月11日則報12,130.55元，升約14%。

樓價錄得跌幅的新界西屋苑

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