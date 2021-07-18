法國再有反疫苗通行證示威 超過10萬人參與

法國政府早前宣布推出新冠疫苗通行證政策，要求民眾8月起需持有通行證才能進入多個場所。法國多地上周六（17日）法國再有示威抗議政策，料有超過10萬人參加，包括右翼人士和醫護。

法國巴黎爆發示威 反對政府推出疫苗通行證 【下一頁】

法國上周六（17日）有超過10萬民眾，在全國多地遊行抗議疫苗通行證政策，包括首都巴黎、東部城市史特拉斯堡（Strasbourg）、北部城市里爾（Lille）、南部城市蒙彼利埃（Montpellier）等地。

巴黎示威者在羅浮宮博物館附近集會，不斷高呼自由和要求法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）下台，並用金屬匙羹敲打鍋具發出聲響。

現年53歲、居住於巴黎郊區的市鎮議員奧基耶（Bruno Auquier）也有參與示威，他表示永不考慮接種疫苗，並質疑疫苗安全性。法國政府或會強制要求學生接種疫苗，而奧基耶表示他或考慮讓2個孩子輟學。

法國部分地區示威情況

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據悉，上周六的示威者涵蓋不同背景人士。其中黃背心示威者不滿當前經濟政策不公平，而極右翼人士也有參與示威。法國右翼政客菲利波（Florian Philippot）參與巴黎示威，期間更有發表演説。而醫護人員則因不滿當局強制要求醫護接種疫苗，而參與示威。

法國單日新冠疫苗預約逾170萬 疫苗通行證助谷針 【下一頁】

馬克龍周一（19日）會向國會提交相關草案，如國會正式通過就會實行通行證政策。法國當局警告Delta變種（印度首先發現）持續擴散，憂慮國內尚未達到群體免疫的情況下，確診個案會激增並對醫療系統造成壓力。

責任編輯：李俊儀