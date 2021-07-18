【疫情須知】六國解封後現況如何？

疫情踏入第2年，部分地區選擇放寬社交限制，效果各異，以下為BBC報導的6個國家減少市民生活限制後的狀況：

以色列

以色列在2月開始取消社交限制，截至6月中旬一半以上人口已接種兩針疫苗，當地居民不再戴口罩，商店、餐館、酒店和電影院完全開放。然而，緊隨而來更具傳染性的變異病毒Delta令每日新增確診病例持續上升，於上周二（13日）達到754，為四個月以來最高。新任總理貝內特（Naftali Bennett）政府決定實施「軟壓制」，強制要求國民在室內戴口罩和對所有到達以色列的人進行檢疫。

荷蘭

荷蘭在6月下旬重啟，大部分地區撤銷戴口罩要求，並鼓勵年輕人再次外出。其後，入院人數並未明顯增加，但新增病例飆升至去年12月以來的最高水平。荷蘭總理馬克·呂特（Mark Rutte）在上周五（16日）發表道歉聲明，承認「我們認為可以做到的事情，在實踐中卻不可能做到。」，並在取消僅3周後重新實施諸多限制措施，希望安撫國民及重新控制疫情。

韓國

韓國在6月宣布允許接種完疫苗的人在戶外可不戴口罩，允許小型私人聚會，並放寬餐館的營業時間。事實上，大部分韓國市民仍然未接種疫苗，監管放鬆後確診數目每日創新高，韓國政府被逼收緊大部分地區社交措施。在首都首爾，居民被禁止在18:00之後與超過一個人見面。

澳洲

過去一年，澳大利亞一直沒什麼確診，市民不需戴口罩，享受著沒有什麼限制的生活。當疫情出現，澳洲當局快速啟動封鎖措施，以使確診案例降至零，例如珀斯在1月份因發現一例病例而宣布封城5天。但6月中旬因變異病毒Delta襲擊，悉尼再次陷入封城狀態，預計至少持續到7月底。該市目前每天要與100多個新冠病例作鬥爭，因市民不習慣有所限制，封鎖頭幾周病毒迅速蔓延。此外，由於90%以上澳洲人口沒有接種疫苗，官員們說恢復正常生活需要一些時間。疫苗供應的缺乏意味著大部分澳洲人未必能夠及早注射疫苗。

美國

隨著拜登政府推進疫苗計劃，許多州開始取消限制，放棄佩戴口罩並允許企業重新開業。6月美國人口最多的加利福尼亞州宣佈「重啟」，而紐約在其疫苗接種率超過70%時幾乎取消了所有限制。總體而言，美國目前的確診病例數仍很低。即使在過去兩周內感染率翻了一番，新增病例不到今年1月份新冠大流行高峰期日均感染率的十分之一。在紐約市，病例在一周內猛增近三分之一，在疫苗接種率最低的社區病例上升幅度最大。死亡人數在逐漸增加，但沒有像新增病例那樣急劇增加。一些州政府官員說，現在因新冠病毒住院的絶大多數人都未接種疫苗。

瑞典

自春季以來，瑞典新增病例急劇下降，主要原因為疫苗接種率提高和天氣變暖，這意味著公眾花更多時間在戶外。瑞典政府在7月1日允許體育場館有3000個座位的觀眾入場，並取消了開放時間的規定。上周四（15日），瑞典政府發表最新疫情措施，容許長途交通工具正常運作，群眾聚集活動人數限制由4位增至8位，並不再限制公眾區域如公園、海灘及遊樂場等地區的每平方米人數。與大多數國家不同，儘管也實施對餐館開放時間的限制和對場所人群的限制，瑞典主要依靠自願措施來阻止病毒傳播。與大多數國家不同，瑞典主要依靠自願措施來阻止病毒傳播，其狀況並未因監管減少而急轉直下。

總結

國家放寬監管政策後，當地疫情大多立刻惡化，需要再次收緊相關政策，另外隨著變異病毒Delta的快速傳播和疫苗接種率的放緩，全球市民擔憂日增，各國政府未必有信心在短期內減少或取消限制。

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