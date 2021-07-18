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【加密貨幣】以太幣創辦人「金盆洗手」保平安　賣公司套現　拒收加密貨幣

股樓投資 16:51 2021/07/18

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過去一個多月，加密貨幣價格跌跌不休，粉碎了不少散戶的信心。及至近日，幣圈再傳來壞消息，《彭博》報道指，以太幣（Ethereum）聯合創辦人Anthony Di Iorio宣布，因為個人安全考慮原因，將不再涉足加密貨幣領域。他同時透露，打算出售旗下去中心化技術公司Decentral，並希望交易以法定貨幣或另一公司的股權進行，而非加密貨幣。

資料顯示，以太幣創立於2013年，目前是比特幣（Bitcoin）之後的第二大加密貨幣，而高盛曾指，比特幣潛力更大，市值有望超越比特幣。不過，近期以太幣格價去勢偏弱，現在就連創辦人也退出幣圈，難免進一步粉碎散戶信心。

《彭博》報道指，Anthony Di Iorio認為以太幣有些自己不太樂見的風險特徵，令他覺得在此領域不一定安全，但他沒有詳細解釋有關的風險特徵，也拒絕透露自己持有的加密貨幣數量或淨資產。

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【美股分析】高盛指利潤率愈高回報愈吸引 四條件精選20隻潛力股【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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