【香港經濟】陳茂波﹕消費券已錄逾610萬人登記　料最新失業率改善

▲ 財政司司長陳茂波周日（18日）發表網誌表示，預料今周公佈4至6月份的最新失業率數字將進一步改善。

本港經濟今年進一步改善，失業率從今年初7.2%高位，回落至5月的6%邊緣，財政司司長陳茂波周日（18日）發表網誌表示，今年經濟顯著改善，預料今周公佈的4至6月份最新失業率數字將進一步改善，回落至一年多前水平。

陳茂波指香港全年GDP有機會高於5.5%，詳見﹕【下一頁】

陳茂波表示，今年首季經濟增長7.9%，結束了連續6季的負增長，而且改善勢頭持續，料失業率數字將見改善。不過他指，儘管本港經濟稍有改善，但不少行業仍然艱難，不少市民仍然承受頗大的生活壓力。他強調，為使經濟得到全面復蘇，本港必須繼續做好防疫工作。另外，他亦鼓勵市民積極接種疫苗，為經濟恢復創造更有利的條件。

消費券已錄得超過610萬個登記

對於消費券，陳茂波則表示，截至昨晚12時，消費券已錄得超過610萬個登記，其中500多萬完成電子方式登記的人士，將於8月1日收到首期2000元的電子消費券。不過他提醒，部分登記人士提供的資料有誤，例如填錯身份證的簽發日期，因此需補回正確資料，但他強調，絕大部分登記資料齊全。

他亦指，電子消費券計劃是一項新舉措，即使政策意圖良好，但在執行期間不無挑戰。他指，在宣佈消費券計劃之初，市民對該計劃抱著較多的懷疑及不理解，形容政府推動計劃時「每步都戰戰兢兢」。不過他表示，在透過與多方溝通、推動商戶登記使用電子支付工具、與媒體做好宣傳解說工作、以及與政黨與地區團體合作進行推廣後，他認為，電子消費券計劃有望最終可「平穩落地」。

香港現正面對土地房屋、貧富懸殊等深層問題

此外，國務院港澳辦主任夏寶龍上周五（16日）在全國港澳研究會研討會上，提到香港房屋問題，陳茂波表示，香港現正面對土地房屋、貧富懸殊等深層問題，他相信，所有破解有關問題的方案，在執行時皆會遇到「不容易克服的阻力及困難」。在此背景下，他認為，唯有憑著「堅定不移的意志及破釜沉舟的決心」，以市民與社會的整體利益為依歸，方能解決問題。

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編輯﹕賴奕羚