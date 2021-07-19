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西歐4國水災188人死 默克爾訪災區驚呼可怕（第二版）

環球社會熱點 10:36 2021/07/19

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德國為是次西歐水災的重災區，大部分死者都來自德國。

西歐部分國家上周四（15日）因罕見暴雨而引發嚴重水災，造成最少188人死亡及多人失蹤。德國為是次西歐水災的重災區，大部分死者都來自德國。德國總理默克爾周日（18日）前往災區視察災情。

西歐4國暴雨成災釀最少155死 1,300人失蹤（第四版） 【下一頁】

（第二版更新默克爾視察災區詳情）

是次水災衝擊德國、比利時、荷蘭及盧森堡。而德國更經歷超過半世紀以來最嚴重的水災，最少157人於水災中喪生，包括4名消防員及多名萊茵蘭–普法茲州（Rhineland-​Palatinate）阿爾韋勒地區（Ahrweiler）居民。

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德國總理默克爾（Angela Merkel）周日前往萊茵蘭–普法茲州視察災情，水災重災區舒爾德（Schuld）正正位於該州。默克爾在災區視察受災情況，與當地居民及救援人員交流。

默克爾形容災情可怕，指用德文也很難描述出現場遭水災破壞的情況。她承諾政府會加快為災區重建工作提供援助資金，同時讚揚民眾團結對抗天災。

由於災區水位仍很高，救援人員難以進入這些地區搜救。而部分地區的通訊一直中斷，有數以百計的人仍然失蹤。

德國西部一座大壩有倒塌風險，當局早前已安排居住於下游地區的4,500名民眾疏散。

德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）表示，政府需要數周時間才可評估水災帶來的破壞及所需重建資金，但預計重建所需資金達數十億歐元。

【英國疫情】衛生大臣都中招 連續2日逾5萬確診 【下一頁】

而比利時的死亡人數也升至 31 人，仍有過百人下落不明。比利時當局表示由於不少獲救民眾無法使用電話，或沒有身份證明文件，導致當局難以核實部分失蹤者的行蹤。

水災切斷德國萊茵蘭–普法茲州、北萊茵威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia）和比利時東部電力供應。

荷蘭憂慮水災會威脅南部林堡省（Limburg）的城鎮，過去兩日安排數以萬計的民眾緊急疏散。而軍人、消防隊和志願者自上周五（16日）以來不斷加緊工作加固堤壩，截至上周六也沒有出現人命傷亡。

責任編輯：鄭錦玲

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