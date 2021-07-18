【青年就業】勞工處多項措施 助年輕人尋找機遇

星期三（21日）是中學文憑試放榜日，相信莘莘學子皆忐忑不安，有人部署升學，有人預備投身職場，選擇眾多，但只要孜孜不倦學習成長，必有所成。政府一直關注青年就業的情況，並致力為他們提供就業支援。勞工處今年有多項措施，幫助不同學歷的年輕人尋找機遇。

「就業創前路」特備支援項目

勞工處搜羅了大量適合中學畢業生申請的職位空缺，並上載至專題網頁（www.jobs.gov.hk/careerletsgo），讓他們可以按個人志向申請相關職位。該專題網頁亦刊載勞工處舉辦的不同類型招聘會詳情，中學畢業生可以一站式瀏覽所有相關資訊。此外，勞工處兩間位於旺角和葵芳的青年就業資源中心「青年就業起點」亦推出「職途快活人」系列活動，提供實用的培訓課程，協助畢業生提升求職面試技巧，認識正確的工作價值觀，為投身職場作好準備。

「展翅青見夏日招聘浪接浪」招聘活動

7月26日至8月26日期間，勞工處將舉行多次招聘日，十間機構提供約250個涵蓋不同類別的全職及兼職在職培訓職位空缺，包括餐飲、零售、建材檢測及公共服務業等。目標對象為15至24歲、學歷在副學位或以下的離校青年人。此外，有意於資訊科技、教育等行業發展的青年人亦可參加「電子教．學支援計劃」，獲聘用的青年人可免費入讀電子教學職前培訓課程，然後在學校擔任電子教學支援員，接受為期12個月的有薪在職培訓。此外，為了進一步鼓勵青年人接受及完成在職培訓，只要於計劃下的在職培訓工作滿三個月或以上，便可獲發留任津貼。視乎在職培訓期的長短，全職僱員可獲發最高12,000元留任津貼。

大灣區青年就業計劃

在2019至2021年完成學士或以上學位課程的香港居民，可以透過專屬網頁（www.jobs.gov.hk/gbayes），了解空缺詳情及提出申請。計劃下獲聘的畢業生將獲不低於18,000港元的月薪。除了全面的在職培訓外，不少企業亦提供免費住宿或租金津貼，條件相當優厚。自1月8日推出以來，計劃反應理想，有超過380間企業在計劃下提供約2 900個職位空缺，當中約一半為創科職位，求職申請數目超過18 000個。踏入7月份，畢業生入職步伐亦加快，目前有超過400名成功申請者已經入職。計劃下大部分職位仍繼續接受申請，亦不斷有新的職位空缺加入。

共覓新機遇招聘會

勞工處將聯同工聯會職業再訓練中心於本周二、三（20及21日）在旺角麥花臣場館內舉行大型招聘會。四十多間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，合共提供超過1,800個職位空缺。職位類別廣泛，包括飲食、物業管理及運輸等行業的職位空缺，當中約6成無需相關工作經驗，適合應屆中學畢業生或青年人申請。除即場招聘外，現場亦會有攤位介紹培訓課程資訊。有興趣的年輕朋友可瀏覽勞工處的互動就業服務網站（www.jobs.gov.hk）。

2021上半年樓價變化：

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