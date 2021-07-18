【局長網誌】黃偉綸：荃灣海濱段新單車徑啟用

「新界單車徑網絡」總長度約82公里，連接新界東西，當中屯門至馬鞍山的主幹線已於去年貫通，而另一段長約22公里的荃灣至屯門主幹線正分階段推展，其中，長約2公里的荃灣海濱段單車徑將於周一（19日）率先開放予市民享用。發展局局長黃偉綸發表網誌推廣，並邀請土木工程拓展署工程師作介紹。

▲ 荃灣海濱段新單車徑沿荃灣海濱公園至灣景花園對出的海旁興建，長約2.3公里，給市民多一個消閒、康樂的選擇。

單車徑設有兩個休息處，附單車泊位及供踏單車人士休息的地方，沿途可欣賞藍巴勒海峽和青衣島的優美景色。另外，在海興路附近設有單車匯合中心，內設單車練習場、有蓋座椅、公眾洗手間、單車泊位、飲水設施等。新單車徑的特色為市民設計的單車泊架，早前土拓署舉辦了單車泊架設計比賽，讓公眾發揮創意，設計單車泊位設施，實踐「創意既源於公眾，又服務於公眾」的理念。荃灣海濱段新單車徑採用了比賽中多個得獎作品的設計，例如單車匯合中心內的單車泊架，從高處望下呈樹葉形，末端加設座位及綠化元素，具創意又實用。

▲ 土拓署在單車徑上適當加設行人過路處（圖中黃色位置），保持海濱的通達性。

土拓署在單車徑上適當加設行人過路處（圖中黃色位置），保持海濱的通達性。

為加強踏單車人士及其他道路使用者的安全意識，土拓署借用了道路安全議會吉祥物「留心蛋」，設計了一系列簡單易明的「溫馨提示」，並安裝在單車徑合適的位置上，提醒踏單車人士，或一些對交通標誌、道路標記不太熟悉的市民，尤其是小朋友，留意路面情況，遵守交通規則。在單車徑開放初期，土拓署特別安排單車大使，為市民提供協助，並推廣踏單車安全及相關禮儀，亦會定時沿單車徑巡邏。

單車徑途經區內多個公眾休憩及康樂場地，如荃灣公園、荃灣海濱公園、荃灣海濱長廊等；單車徑位置毗鄰港鐵荃灣西站及荃灣西公共運輸交匯處，區外居民到訪，亦甚為便捷。他說，署方希望新單車徑可以進一步為荃灣海濱注入新活力，讓市民多一個消閒、康樂的選擇。

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