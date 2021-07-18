【疫苗獎賞】廠商會疫苗獎賞大抽獎今日起登記　獎品包括100萬元免找數簽帳額、電動七人車等

▲ 廠商會推出的「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃大抽獎已開始接受登記。（資料圖片）

商界繼續鼓勵市民接種疫苗，廠商會推出的「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃大抽獎，亦於今日起開始接受登記。

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市民凡年滿18歲並已完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民，可透過手機登入「e健行」系統(https://m.myehealthpass.com)參加 疫苗獎賞計劃大抽獎。登記時參加者須掃描新冠疫苗接種紀錄上的二維碼以核實疫苗接種記錄，然後輸入姓名、電郵及聯絡方法，即可獲得系統派發電子抽奬券，往後參加者可透過登入系統，追蹤抽獎結果。憑於指定商戶消費後的收據資料，參加者亦可再登記獲取額外抽奬機會。

第一輪抽奬將會於8月18日下午6時截止申請，並於8月30日抽獎，將會送出港幣100萬元免找數簽帳額。而第二輪終極大抽奬會送出5份價值港幣10萬元至100萬元不等的免找數簽帳額，以及包括價值港幣39萬元Serena電動七人車等1,300多份名貴禮品，終極大抽奬截止登記期為9月18日。若市民曾登記參加首輪抽獎，將會自動獲發第二輪電子抽奬券，無須再次登記。

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責任編輯：葉泳珊