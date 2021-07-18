【局長網誌】陳肇始：將積極推動發展基層醫療健康

食物及衛生局局長陳肇始發表網誌講述基層醫療改革藍圖，表示一直以來推動發展基層醫療健康是其心之所繫，亦是本屆政府其中一項重要醫療政策。

甚麼是基層醫療？

基層醫療是個人及家庭在持續醫療過程的第一個接觸點，為市民在居住及工作的社區提供便捷、全面、持續、協調及以人為本的護理。它透過健康推廣、疾病預防、疾病管理及醫療支援促進市民的健康。

第一層預防︰透過健康推廣、諮詢、輔導服務和教育活動，以推動健康的生活模式，預防慢性病。

第二層預防︰透過健康風險評估及篩查，及早辨別健康問題，以作出相應跟進或治療。

第三層預防︰透過慢性疾病管理及社區復康服務，以控制病情。

行政長官於《2017施政報告》中指出，一個全面、協調各界的基層醫療系統可提升整體公眾健康的水平，減少重覆入院及糾正以急症服務作為求診首個接觸點的現象。政府有決心加強推動個人和社區的參與，統籌和協調不同醫社界別，加強地區基層醫療服務，以鼓勵市民預防疾病，加強自我和家居照顧，減少住院需要。

為此，食物及衛生局於2017年成立基層醫療發展督導委員會，全面檢視現時基層醫療服務的規劃，制定發展藍圖，包括擬訂地區醫、社合作的模式、使用大數據去辨識須深入研究的醫療護理服務的範疇、建立框架更有系統地推行疾病預防、篩查和疾病辨識，加強獲得科學實證的服務和由政策主導的發展。

▲ 陳肇始到訪深水埗地區康健中心。

地區康健中心

2019年9月成立的葵青地區康健中心及剛投入服務的深水埗地區康健中心，是透過醫社合作和公私營協作模式，提供各項政府資助的基層醫療健康服務，包括健康推廣、健康評估、慢性疾病管理及社區復康服務。政府會逐步在全港十八區設立地區康健中心，為市民提供基層醫療服務。隨着葵青地區康健中心及深水埗地區康健中心的成立，我們預期可於本屆政府任期內在另外5個地區（黃大仙、南區、元朗、屯門及荃灣）成立康健中心，並會在其餘11區（即灣仔、東區、油尖旺、觀塘、大埔、離島、北區、沙田、九龍城、西貢和中西區）設立屬過渡性質的「地區康健站」，今年第三季開始為全港市民提供服務。

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