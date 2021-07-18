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【樓市現象】睇幾張相及影片就愛上　內地生即花1.65萬租樓

股樓投資 15:54 2021/07/18

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香港疫情緩和，加上學校陸續恢復實體課堂，來港讀大學的內地生加快租樓。利嘉閣黃靜顏說，上水皇府山7座中層B室，實用面積616平方呎，三房間隔，日前以16,500元獲承租，折合實用面積呎租約27元。

黃靜顏透露，上述單位租客為內地大學生，只睇單位相片及片段，並沒有上門睇樓，便下訂金，將於9月入住。她續說，目前有大量國內大學生趁暑假檔期，預租區內單位。

資料題示，業主於2017年1月，以約680萬元購入上述單位，現可享租金回報率約2.9厘，而現時皇府山約有10個租盤提供，兩房最低月租入場價由14,500元起。

延伸閱讀

【新盤價單】屯門上嵐首批全數540萬有找　折實入場費450萬起（附示範單位相）【下一頁

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私人屋苑 利嘉閣 皇府山 上水

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