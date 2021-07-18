【司長網誌】陳茂波：各團體手拉手推廣電子消費券

財政司司長陳茂波發表網誌提到消費券登記狀況，開展了兩個星期，截至周六（17日）有超過610萬個登記。他提及為了把握消費券計劃的商機，部份食肆於七月中開始推出七折優惠吸引顧客消費。

陳茂波昨天邀約飲食界張宇人議員到酒樓飲早茶，不少茶客高興地跟他分享已登記了消費券，有街坊更表示剛完成接種，期待收到消費券後，相約親友大夥兒去飲茶。陳茂波和街坊閒話家常很開心，且感恩消費券計劃獲得認同與支持，認為電子消費為生活帶來更多方便，也鼓勵不同的商戶推出更多疊加優惠，商戶多做生意，市民更加受惠，讓社會、經濟與就業都能最廣泛地受益。

▲ 財政司司長到香港仔飲早茶時與街坊閒話家常，也聽聽大家對消費券的意見。

陳茂波指出，今年本港經濟有顯著改善，首季增長7.9%，結束了連續六季的負增長，而且改善的勢頭持續。失業率由今年初7.2%的高位，在五月份回落到6%的邊緣，本周公布4至6月份的最新失業率，數字料進一步改善，回落到一年多前的水平。然而，現實是即使經濟稍有改善，但不少行業仍然艱難，不少市民仍承受頗大的生活壓力。為使經濟得以全面復蘇，政府必須繼續做好防疫抗疫的工作，大家積極接種疫苗，為經濟恢復創造更有利的條件。

他又指，回想消費券計劃的籌劃及推動過程，頗有感受。電子消費券計劃是一項新舉措，即使政策意圖良好，但執行上不無挑戰。事實上，宣布之初，市民也許抱著較多的懷疑與不理解。但透過多溝通，了解市民的關注並作出適當回應；又槓桿電子支付工具和市場的力量，為消費券「增值」，並推動商戶登記使用電子支付工具；而在推出時，除了通過媒體做好做細宣傳解說工作外，更有序開展與各政黨和地區團體的合作，一起「手拉手」的在地區進行推廣，為街坊講解、登記，並及時回應執行初期遇到的問題，每步都戰戰兢兢。這計劃有望最終可平穩落地，實在有賴政府內外各方面的幫助和支持。