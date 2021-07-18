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【東京奧運】再增10宗確診 奧運村2選手感染（第二版）

環球社會熱點 17:33 2021/07/18

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東京奧運將於周五（23日）開幕，但奧運村接連出現確診個案。

東京奧運將於周五（23日）開幕，但奧運村接連出現確診個案。東京奧組委宣布新增10宗東京奧運人士相關確診個案，奧運村更有兩名外國運動員確診。而日本隊有大量運動員都選擇不入住奧運村，留在平時使用的場所集訓。

【東京奧運】烏干達舉重運動員失蹤 遺字條稱想留在日本（第二版） 【下一頁】

（第二版更新奧運村確診者詳情）

日媒報道，東京奧組委周日（18日）證實有10宗東京奧運相關海外人士的確診個案，包括3名運動員、1名外判人員、1名媒體工作者及5名奧運相關人員。

10名確診者當中，包括兩名於奧運村居住的運動員，以及一名沒有居住奧運村的運動員。但東京奧組委並無透露確診運動員的姓名和國籍。

東京奧組委前一日宣布，奧運村有1名非選手的外籍人士確診，奧運村累計有3宗確診個案。東京奧組委發言人高谷正哲透露，奧運村3名確診人士屬於同一國家及比賽項目。

自7月1日以來，東京奧組委共宣布有55宗東奧相關海外人士的確診個案，但數字不包括提前抵日參加賽前集訓的運動員。

【東京奧運】開幕禮人數或大減 少於1000人 【下一頁】

另外，日媒指日本代表團的乒乓球、柔道及摔角運動員將不會入住奧運村，而是直接參賽。據悉，日本代表團希望運用主場之利，運動員留在平時練習的場館調整參賽狀態，同時避免舟車勞頓。

奧運村内設有新冠檢測中心，也貼上標示提醒村内人士戴口罩和保持最少1米的社交距離。運動員等人在奧運村内也要每天進行檢測，確診者要離開奧運村及前往指定設施隔離無法參賽。

責任編輯：鄭錦玲

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