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【英國疫情】衛生大臣都中招 連續2日逾5萬確診（第三版）

環球社會熱點 17:21 2021/07/18

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英國全面解封在即，但英國的新冠疫情惡化。英國新任衛生大臣賈偉德已接種兩劑阿斯利康疫苗，也確診新冠肺炎。賈偉德曾與英國首相約翰遜會面，英國政府其後表示，約翰遜不會接受隔離。

（第三版更新約翰遜及辛偉誠轉軚接受隔離）

英國日增逾5.1萬確診 半年來首度 【下一頁】

賈偉德（Sajid Javid）上周六（17日）夜晚表示，他接受PCR核酸檢測後證實確診。賈偉德表示他會繼續自我隔離及在家工作。賈偉德表示上周五（16日）晚感到有點頭暈，但強調他的症狀非常輕微。

據悉，賈偉德上周五曾與約翰遜（Boris Johnson）會面。英國政府當地時間周日（18日）上午確認，約翰遜及財相辛偉誠（Rishi Sunak）將會參與1項試驗計劃，每日接受測試，但無需自我隔離。惟2小時後，英國政府轉軚指兩人需接受隔離。

英國政府發言人表示，約翰遜及辛偉誠皆被英國國民保健署（NHS）界定為接觸者。當局周日稍後時間表示，2人將與民眾一樣，接受自我隔離10天，約翰遜期間會在家工作。辛偉誠表示，雖然試驗計劃十分嚴謹，但不希望給人防疫政策因人而異的錯誤印象。

賈偉德表示他很慶幸自己已完成接種2劑阿斯利康（Astrazeneca）疫苗，有助避免染疫後出現重症，又呼籲尚未接種疫苗人士盡快打針。他指出如感到頭暈或曾與確診者接觸人士，應盡快前往測試。

前任英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）早前違反防疫守則，賈偉德於三周前接替夏國賢成為衛生大臣，上任未夠一個月已確診。

英國日增近5萬確診 1周多52萬人要隔離 【下一頁】

英國上周六再新增逾5.4萬宗確診個案，創過去半年的單日確診新高。英國已連續兩日新增超過5萬宗確診，上周六再增41名新冠患者死亡。

英國計劃於周一（19日）全面解封，儘管近日疫情嚴峻，當局依然堅持如期解封。倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）埃德蒙教授（Prof John Edmunds） 警告，未來每天新增個案或高達10萬宗。

責任編輯：李俊儀

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