【退休理財】去年強積金實質回報達12.4%　在受調查經濟體中　香港排第一

積金局主席劉麥嘉軒今日（18日）於網誌引述經濟合作暨發展組織（OECD）最新發表的2021年退休金報告《Pension Funds in Figures》，指香港強積金制度去年錄得12.4%的實質投資回報（已扣除通脹），表現在所有受調查的經濟體中排名第一。不過，她提醒，強積金是長線投資，不應着眼市場短期升跌，而過去的投資表現理想，並不代表未來的投資必定同樣理想。

劉麥嘉軒建議，打工仔可注意三點，一是積極管理自己的強積金；二是懂得運用平均成本法，以發揮長時間滾存增值的效力，以爭取更多回報，三是在強制性供款以外，進一步作自願性供款，以充實自己的退休儲蓄。

她又說，可扣稅自願性供款自2019年推出以來，廣受打工仔歡迎，參考2021年第一季數據，可扣稅自願性供款較去年第一季同比增長28%，而在2020至21年度，可扣稅自願性供款共22.14億元，較對上一個年度增5.08億元，增幅達30%，可見愈來愈多打工仔認同這理念，藉此壯大退休資產，為退休生活增加額外保障。

劉麥嘉軒指，積金局致力實行積金易平台構建工作，冀提升制度整體效率，政府最近已將積金易平台第二階段修訂條例草案刊憲，並已將條例草案呈交立法會，相信平台全面啟用後，管理強積金的運作效率將會顯著提升，從而減省成本，創造更大減費空間。

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