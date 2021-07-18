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【美國通脹解讀】景順：相信債券投資者眼光　認為高通脹不會長久

股樓投資 14:22 2021/07/18

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通脹議題全球關注，早前美國公布6月份消費者價格指數（CPI），錄得2008年6月以來最大單月升幅。景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭說，CPI 上漲是由於新冠疫情相關的特殊因素驅動，又稱相關數據公布後，債券市場幾乎沒有反應，而美國十年期國債收益率只微升 5 個基點，顯示投資者認為美國高通脹水平不會長久，並認為在市場猶豫時，應相信債券投資者的目光。

他進一步解釋說，CPI上漲是由於新冠疫情相關的特殊因素驅動，如二手車價格按月上升10.5%，因疫情緩和，美國人普遍重新回到辦公室工作，很可能更喜歡開車上下班，而不是乘坐公共交通工具。

他又指，最新就業報告顯示，6月份非農就業人數增加了85萬人，是自2020年8月以來的最大增幅，主要受酒店業帶動，而這表明美國勞動力市場強勁復甦，工資或開始上漲，預計可能引發另一輪消費支出。

投資部署方面，趙耀庭說，由於投資者抗拒從增長股輪換到價值股，美國股市在科技板塊的帶動下繼續創新高，又指雖然出於對估值過高的擔憂，但對美國股市持中性態度，認為強勁的美國企業盈利似乎支持較高的市盈率或市帳率。他續說，現在還有更具吸引的資產配置板塊，如英國、歐盟和新興市場股票，料將緊隨美國新冠疫情後經濟反彈的走勢，並有更大的上行空間。

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撰文 : 黃卓賢

美股 非農就業 美國 通脹 CPI

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