【置業故事】愛女忙到無時間睇樓　慈父出錢又出力　更感動業主減價賣樓

樓價持續高企，更有望季內突破歷史新高，為免遲買更貴，不少父母都出錢資助子女置業。利嘉閣蔡庭勇說，將軍澳居屋富寧花園6座中層A室，實用面積495平方呎，兩房間隔，環境清幽，原開價630萬元，經議價後減價10萬元，終以620萬元易手，實用面呎價約12,525元。

蔡庭勇續說，慈父得悉愛女想置業，特意為女兒逛商場找代理，最後被分行的居屋廣告吸引，經代理推介後，決定與女兒參觀坑口及寶琳站的居屋，但女兒工作繁重，於是慈父一日內「一口氣」睇七個單位，最後見上址環境清幽及裝修合意，經家庭會議後，慈父決定以誠意打動業主，與業主講價，最終在20小時後，業主願意減價，終達成交易。

據了解，原業主於1997年7月，以約34萬元未補地價一手購入單位，持貨至今逾24年，料扣除補地價金額後，仍獲利甚豐。代理說，富寧花園現時約有10個放盤，叫價由580萬元起。

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