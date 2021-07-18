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【低價成交】長情業主減價賣花都廣場　造價時光倒流3個月前

股樓投資 12:11 2021/07/18

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樓市續旺，但市場竟錄低市價成交。利嘉閣林偉明說，粉嶺花都廣場5座中層D室，實用面積370平方呎，兩房間隔，望公路景，業主原叫價520萬元，終減價14萬元，以506萬元易手，實用呎價約13,676元。

他續說，上述單位成交為近期新低價，重返三個月前的價位，但單位不是凶宅亦不是凶宅同層，又指屋苑大部分單位已高見約六百萬元，故是次成交價位較為罕見。

據了解，原業主於1996年9月，以約195.9萬元購入上述單位，持貨至今約25年，現帳面獲利約310.1萬元，物業期內升值約1.6倍。代理指，花都廣場本月累錄3宗二手成交，現時有約34個放盤提供，最低入場價由480萬元起。

延伸閱讀

【新盤價單】屯門上嵐首批全數540萬有找　折實入場費450萬起（附示範單位相）【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 粉嶺 利嘉閣 花都廣場

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