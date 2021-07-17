【東京奧運】選手村出現外籍人士確診個案 當局指患者正接受隔離檢疫

下一篇文章
【棄用膠具】按先易後難原則 港府將逐步規管即棄膠餐具
東京奧運即將開幕，惟奧運選手村出現第一宗新冠肺炎確診個案，主辦方當局本周六（17日）證實，一名外國人接受檢測後確診對病毒呈陽性反應，令外界擔心選手村和東奧場地會成為傳播病毒的溫床。
【逐漸復甦】本港機場6月客運量增40%至8.3萬人次 惟仍遠低於疫前水平：【下一頁】
東京奧運籌備委員會秘書長武藤敏郎在記者會上說，該名患者不是住在選手村內，而是一名訪客，但當局沒有公布其名字，來自哪個國家，也不知道他是否在抵達日本前已經染疫、或在抵日後才被傳染病毒。而患者現時獲安排在選手村外一處地點，接受隔離。
【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】
#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
責任編輯：潘曉豐