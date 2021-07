【東京奧運】選手村出現外籍人士確診個案 當局指患者正接受隔離檢疫

東京奧運即將開幕,惟奧運選手村出現第一宗新冠肺炎確診個案,主辦方當局本周六(17日)證實,一名外國人接受檢測後確診對病毒呈陽性反應,令外界擔心選手村和東奧場地會成為傳播病毒的溫床。

東京奧運籌備委員會秘書長武藤敏郎在記者會上說,該名患者不是住在選手村內,而是一名訪客,但當局沒有公布其名字,來自哪個國家,也不知道他是否在抵達日本前已經染疫、或在抵日後才被傳染病毒。而患者現時獲安排在選手村外一處地點,接受隔離。

