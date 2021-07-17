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【東京奧運】選手村出現外籍人士確診個案 當局指患者正接受隔離檢疫

環球政經 18:20 2021/07/17

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東京奧運即將開幕，惟奧運選手村出現第一宗新冠肺炎確診個案，主辦方當局本周六（17日）證實，一名外國人接受檢測後確診對病毒呈陽性反應，令外界擔心選手村和東奧場地會成為傳播病毒的溫床。

【逐漸復甦】本港機場6月客運量增40%至8.3萬人次 惟仍遠低於疫前水平：【下一頁

東京奧運籌備委員會秘書長武藤敏郎在記者會上說，該名患者不是住在選手村內，而是一名訪客，但當局沒有公布其名字，來自哪個國家，也不知道他是否在抵達日本前已經染疫、或在抵日後才被傳染病毒。而患者現時獲安排在選手村外一處地點，接受隔離。

 

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責任編輯：潘曉豐

新冠肺炎疫情 新冠肺炎 經濟 傳染病 東京

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