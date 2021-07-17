【棄用膠具】按先易後難原則 港府將逐步規管即棄膠餐具

港府早前就規管即棄膠餐具，向大眾進行諮詢程序，環境局局長黃錦星表示，坊間普遍均支持管制塑膠餐具。他預料政府會採用先易後難原則，循序漸進規管即棄膠餐具。

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他透露，第一階段將禁止堂食和外賣使用膠餐具，膠刀、膠叉、膠飲管等，市場上現時已有相關替代品，價錢亦可負擔；而發泡膠對環境影響較大，回收亦困難，因此會在首階段就規管。

被問到會否為飲食業界提供使用替代餐具的補貼，他則認為目前最重要是要令市場有更多替代品供應市場，滿足需求。

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責任編輯：潘曉豐