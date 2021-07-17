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英特爾擬斥資300億美元 收購晶圓代工大廠格羅方德

股樓投資 17:31 2021/07/17

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據外媒引述知情人士報導，美國半導體巨頭英特爾（Intel，美：INTC）打算斥資約300億美元收購晶圓代工大廠格羅方德（GlobalFoundries），此舉將加快其為其他科技公司生產更多晶片的計劃，並將是英特爾歷來最大手筆的併購案。

【大行報告】安踏獲兩大行齊齊升目標價 麥格理最牛料見212元【見下頁

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消息指出，雖然雙方尚未展開洽談，計畫目前還在初期討論階段，並不確定最終是否能完成。英特爾執行長Pat Gelsinger 曾在3 月表示，公司將啟動一項重大舉措，成為其他國家的晶片製造商，而這個市場原本一直由台積電所主導。

格羅方德為全球第四大晶圓代工廠，Trendforce資料顯示，在代工市佔率約7%。公司的客户包括高通（Qualcomm）、AMD、博通（Broadcom）和意法半導體（STMicroelectronics）等晶片製造商。

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記者：郭秀慧

收購 經濟 晶片 英特爾（Intel，美：INTC） 美國 Intel

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